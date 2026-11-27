La Justicia de San Juan extendió por un mes la prisión preventiva de Dylan Bunda, el único acusado por el presunto abuso sexual de una adolescente de 14 años durante una fiesta clandestina en Médano de Oro. La decisión fue tomada este viernes por la jueza de Garantías Flavia Allende, durante una audiencia realizada en Tribunales.

La Fiscalía había solicitado una prórroga de cuatro meses, mientras que la defensa pidió que el joven recuperara la libertad durante el desarrollo de la Investigación Penal Preparatoria (IPP), cuyo plazo fue fijado en un año. Finalmente, la magistrada resolvió que Bunda continúe detenido en el Servicio Penitenciario Provincial por otros 30 días.

Entre los argumentos para sostener la medida, Allende señaló que la extensión busca evitar que el imputado pueda influir en los testimonios que todavía deben brindar, durante diciembre, amigas de la adolescente denunciante.

Sin embargo, la jueza no hizo lugar al pedido de Fiscalía por cuatro meses, al considerar excesivo ese plazo. La resolución también tuvo en cuenta que durante el próximo mes se realizarán distintas pericias, cuyos resultados recién estarían completos en febrero de 2027.

Cómo avanza la investigación por el presunto abuso en Médano de Oro

El hecho investigado habría ocurrido durante la madrugada del 25 de octubre, en una fiesta clandestina realizada en una finca de Médano de Oro, en Rawson. La denuncia señala que la adolescente habría sido víctima de un abuso sexual en ese predio.

En las primeras semanas de noviembre, la Justicia tomó declaración a adolescentes que estuvieron presentes en la celebración. La joven denunciante también declaró mediante una Cámara Gesell.

La investigación, a cargo de la UFI Anivi, busca reconstruir qué ocurrió antes y después del episodio denunciado, determinar si otras personas tuvieron algún grado de intervención y establecer si existen registros audiovisuales que puedan aportar información. Hasta el momento, no hay certezas sobre la existencia o circulación de videos del presunto ataque.

De acuerdo con la hipótesis fiscal, después del episodio la adolescente habría logrado enviar su ubicación a una amiga. Luego regresó junto a su grupo y les contó lo sucedido. La situación llegó posteriormente a conocimiento de su familia y derivó en la denuncia.

Con la nueva resolución, Bunda seguirá alojado en el Penal de Chimbas mientras avanzan las medidas de prueba. La prórroga de la prisión preventiva no implica una definición sobre su culpabilidad, sino que establece que continuará detenido durante esta etapa de la investigación.