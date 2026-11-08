El secretario general de la Gobernación, Emilio Achem, afirmó que la decisión del gobernador Marcelo Orrego de hacerse cargo de obras estratégicas cambió la relación entre el Estado y las empresas mineras y aceleró la actividad en San Juan. “Nos vamos a hacer cargo del desarrollo de San Juan”, resumió.

Achem sostuvo que, antes de la llegada de Orrego, las compañías advertían que querían invertir, pero no contaban con infraestructura. “Yo quiero, pero no tengo energía, no tengo camino, no tengo factibilidad”, recordó que planteaban. Frente a ese escenario, la Provincia decidió dejar de esperar una respuesta nacional y asumir un papel activo.

Como ejemplo, mencionó la posibilidad de que la Nación licitara las rutas nacionales que atraviesan San Juan y que una empresa externa se hiciera cargo mediante peajes. “Nos quedamos mirando cómo nos construyen el futuro a los sanjuaninos, diseñado por gente que no es de San Juan”, planteó sobre esa alternativa en el Café de la Política de HUARPE TV.

En cambio, explicó que la gestión avanzó en un convenio con el Gobierno nacional para que la Provincia pueda diseñar, ejecutar y administrar obras viales. “El que hace la ruta se queda con la ruta”, sintetizó sobre el acuerdo aprobado por la Cámara de Diputados. El objetivo, agregó, es que el desarrollo sea “diseñado por los sanjuaninos, controlado por los sanjuaninos y administrado por los sanjuaninos”.

Achem destacó que ese esquema deja las decisiones viales en manos de equipos técnicos locales y enumeró trabajos como las rutas 40 Norte y Sur y la ruta 20. “No necesitábamos que alguien de afuera nos viniera a decir cómo hacer las cosas y quién las tenía que hacer”, afirmó sobre la capacidad técnica de San Juan.

El funcionario vinculó el impulso minero con la ley de proveedores mineros, aprobada después de años de discusión. Señaló que uno de sus capítulos establece que las empresas deben presentar planes de desarrollo. “Necesitamos que tu aporte sirva para esta parte del plan de desarrollo, en lo local y en lo general”, explicó sobre el planteo del Gobierno a las compañías. La reglamentación, indicó, ya está lista y se encuentra en revisión final del Ministerio de Minería.

En esa línea, mencionó el trabajo que el Gobierno lleva adelante en Iglesia, Jáchal y Calingasta y prevé extender ese modelo a otros departamentos. Achem dijo que buscan construir un “círculo virtuoso” entre las empresas, el Gobierno y la comunidad, para que las inversiones también generen infraestructura y actividad económica local.

Uno de los casos concretos es la intervención sobre la ruta 150, con fondos aportados por Vicuña. Achem explicó que la primera etapa irá desde Las Flores hasta Colola, en Rodeo, un tramo deteriorado que usan los vecinos. “Quien trabaja, quien tiene que ir al hospital, quien tiene que ir a la escuela, quien tiene que ir a ver a su familia, necesita llegar a horario”, sostuvo. La obra también favorecerá el turismo, el comercio y la minería.

El funcionario aclaró que los fideicomisos de Veladero y Gualcamayo responden a una ley anterior que no permite financiar reparaciones de ese tipo y que tampoco tienen recursos suficientes para una intervención de esa magnitud. Por eso los diferenció del aporte de Vicuña para la ruta.

“Nos ayudemos mutuamente”, definió Achem sobre la relación que busca construir el Gobierno con las compañías. Para Achem, esa inversión permite que los proyectos privados avancen y amplía el impacto de la minería en San Juan.

Textuales

Emilio Achem / Secretario general de la gobernación