La polémica por la adjudicación de la primera etapa del campamento permanente del proyecto Vicuña sumó este jueves 18 una nueva voz. El secretario General de la Gobernación, Emilio Achem, sostuvo que el resultado de la licitación responde a problemas estructurales que afectan a la competitividad de las empresas argentinas y aseguró que las consecuencias son producto de años de restricciones económicas y tecnológicas.

Las declaraciones del funcionario se producen luego de que la empresa Vicuña adjudicara la construcción del 25% del futuro campamento a un consorcio integrado por las firmas chinas PowerChina y Beijing Chengdong junto a la empresa argentina RAFA S.A., una decisión que generó malestar en sectores empresariales y gremiales de San Juan.

"Es parte de los problemas que sabíamos que iba a haber en la Argentina, no solo en San Juan", afirmó Achem al ser consultado sobre el resultado de la licitación privada.

Según explicó, la situación tiene relación con políticas que, a su entender, limitaron durante años la capacidad de las empresas nacionales para competir con grandes compañías internacionales.

"Esto tiene que ver con los años de los gobiernos anteriores y los últimos cuatro años de Alberto Fernández y Cristina Fernández que cerraron la economía argentina, que impidieron que las empresas pudieran incorporar tecnología de punta, que pudieran tener acceso a crédito, que pudieran competir de igual a igual con las grandes empresas internacionales", expresó.

En ese sentido, consideró que el desenlace de la licitación es una consecuencia de ese proceso. "Las consecuencias son parte de esto", resumió.

Achem remarcó que, frente a ese escenario, la Provincia viene impulsando distintas herramientas para fortalecer al sector privado local y mejorar la competitividad de las empresas sanjuaninas.

"Pero no hay que quedarse de brazos cruzados", señaló el funcionario, antes de enumerar algunas de las medidas impulsadas por la gestión de Marcelo Orrego.

Entre ellas mencionó el proyecto de Ley de Proveedores Mineros enviado a la Cámara de Diputados y las distintas líneas de financiamiento destinadas a pequeñas y medianas empresas.

"El gobernador ha mandado a la Cámara de Diputados la Ley de Desarrolo Local Minero. Desde que asumió viene poniendo financiamiento para las pymes sanjuaninas", sostuvo. De acuerdo con Achem, esos fondos permitieron que muchas empresas accedieran a créditos con tasas subsidiadas para incorporar equipamiento y mejorar sus capacidades operativas.

"Poder ponerle préstamos a tasa más baja a las empresas sanjuaninas para que compren tecnología, para que mejoren su capacidad de obra", explicó.

El funcionario también destacó otras medidas vinculadas al esquema tributario provincial y a la modernización de las condiciones para la actividad privada.

"Bajar la presión tributaria. San Juan es la provincia que menor Ingresos Brutos cobra en toda la Argentina. Las industrias y las agriculturas sanjuaninas están exentas de pagar Ingresos Brutos", afirmó.

Por último, insistió en que los desafíos de competitividad no pueden resolverse en el corto plazo y volvió a relacionar el resultado de la licitación de Vicuña con un proceso que, según su mirada, se arrastra desde hace décadas.

"Hay muchas herramientas que la Provincia ha puesto, pero falta mucho porque 20 años de cerrar el país a la tecnología mundial no son gratis, tienen estas consecuencias", concluyó.