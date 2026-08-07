El secretario General de la Gobernación, Emilio Achem, aseguró que el acuerdo por el cual Vicuña aportará US$250 millones para financiar obras de infraestructura en San Juan fue consecuencia de la confianza que la empresa construyó en la gestión de Marcelo Orrego y en la seguridad jurídica que ofrece la provincia, más que de cambios en el marco legal.

Durante una entrevista en Café de la Política que se emite por HUARPE TV, el funcionario sostuvo que el principal activo que encontró la empresa fue un gobierno que dio previsibilidad a los inversores y garantizó reglas claras.

"La Constitución de la provincia no cambió, las leyes de la provincia no cambiaron. Lo que cambió fue el Gobierno", afirmó.

Achem explicó que, desde el inicio de la gestión, Orrego recorrió los principales centros financieros y mineros del mundo para presentar el potencial de San Juan y transmitir un mensaje de estabilidad institucional, seguridad jurídica y baja presión fiscal.

En ese recorrido mencionó reuniones en Vancouver, Londres, Washington, Nueva York, la Unión Europea y Canadá, donde el gobernador mantuvo encuentros con empresas mineras, fondos de inversión y organismos internacionales. Incluso recordó la participación de Orrego en la apertura de las operaciones de la Bolsa de Toronto durante la feria de Panorama Minero, una imagen que consideró representativa de la estrategia para posicionar a San Juan frente al mundo.

Según Achem, esa presencia internacional fue clave para que compañías como BHP y Lundin Mining, socias en Vicuña, terminaran aceptando un acuerdo inédito para aportar recursos destinados exclusivamente a infraestructura provincial.

"Todas esas condiciones fueron generando confianza a nivel mundial", sostuvo.

El funcionario agregó que el Gobierno provincial también mejoró el clima de negocios reduciendo la presión tributaria y modificando el funcionamiento del Ministerio de Minería para convertirlo en un organismo que acompañe las inversiones respetando el marco legal.

Además, consideró que la aprobación del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) permitió mejorar las condiciones de negociación con las empresas. Explicó que la menor carga fiscal otorgada por el régimen nacional dio margen para que Vicuña aceptara realizar un aporte extraordinario destinado a infraestructura sin modificar el esquema de regalías vigente.

Antes de cerrar ese análisis, Achem insistió en que la confianza no se construyó con nuevas normas, sino con el trabajo sostenido del equipo de gobierno.

"No hizo falta cambiar las leyes sanjuaninas. Hicieron falta hombres y mujeres que fueron construyendo confianza feria por feria, reunión por reunión, actividad por actividad", afirmó.

Gobierno de puertas abiertas

Consultado sobre el escenario político de cara a las elecciones de 2027, Achem evitó confirmar una eventual alianza entre Producción y Trabajo y La Libertad Avanza, aunque dejó en claro que cualquier definición estará guiada por lo que resulte más conveniente para la provincia.

"El gobernador va a estar donde considere que le va a ir mejor a San Juan", sostuvo.

El funcionario explicó que todavía resta conocer cómo terminará de reordenarse la política nacional y señaló que los gobernadores siguen ese proceso porque la estabilidad institucional resulta determinante para sostener las inversiones y el crecimiento económico.

En ese sentido, destacó que el Gobierno nacional contribuyó a generar un contexto favorable con medidas como la baja de la inflación, la salida del cepo cambiario, el RIGI y otras reformas que fortalecieron la llegada de inversiones, aunque remarcó que la prioridad de Orrego seguirá siendo defender los intereses de San Juan.

Por último, afirmó que el oficialismo mantiene abiertas las puertas para todos los sectores que quieran sumarse a un proyecto de desarrollo para la provincia, aunque aclaró que las definiciones electorales llegarán cuando el escenario político nacional esté completamente consolidado.

Textuales

Emilio Achem / Secretario general de la Gobernación