El Gobierno nacional oficializó este miércoles un aumento del 2,20% en los aranceles de las prestaciones para personas con discapacidad con vigencia desde noviembre, en línea con la inflación registrada en octubre.

La actualización quedó establecida mediante la Resolución 3715/2026, publicada en el Boletín Oficial e implementada por la Secretaría Nacional de Discapacidad del Ministerio de Salud.

La medida alcanza a todo el Sistema de Prestaciones Básicas de Atención Integral y toma como referencia la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de octubre.

Según dispone la normativa, el incremento se aplica de forma lineal sin diferenciación por tipo de servicio, acumulándose sobre la suba previa otorgada el mes pasado, que había sido del 1,90%.

Asimismo, en cumplimiento del artículo 7° bis de la Ley 24.901, la resolución ratifica la continuidad del adicional del 20% sobre el arancel básico por zona desfavorable para las prestaciones brindadas en las provincias de la región patagónica.

Con el ajuste del 2,20%, los montos mensuales y unitarios de las principales modalidades prestacionales quedaron fijados de la siguiente manera:

Centro de Día con jornada doble: $1.166.692,96 (Categoría A), $979.967,23 (Categoría B) y $746.193,92 (Categoría C).

Centro Educativo Terapéutico (CET) con jornada doble: $1.310.557,92 (Categoría A), $1.100.312,05 (Categoría B) y $839.377,84 (Categoría C).

Hogar permanente con CET: $2.194.516,03 (Categoría A), $1.842.808 (Categoría B) y $1.465.570,71 (Categoría C).

Estimulación temprana: $439.719,68 (Categoría única).

Módulo de apoyo a la integración escolar (SAIE): $801.937,24 (Categoría única).

Rehabilitación con internación: $6.229.927,66.

Transporte: $953,22 por kilómetro.

Alimentación: $5.223,37.

El nuevo cuadro arancelario también actualiza los valores correspondientes a formación laboral, escolaridad, residencias y rehabilitación ambulatoria. En ese tramo, la formación laboral con jornada doble quedó establecida en $1.145.104,43 para la categoría A, mientras que la escolaridad primaria con jornada doble ascendió a $1.228.995,40.

Por su parte, la residencia permanente fijó un arancel de $1.429.302,41 en la categoría A, y el hospital de día con jornada doble pasó a ubicarse en $1.113.666,92 para el mes de noviembre.