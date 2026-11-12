La Fiscalía de San Juan, representada por el fiscal Sebastián Gómez y su equipo, imputó delitos al exgobernador y senador nacional Sergio Uñac, al diputado nacional Cristian Andino y a otros ocho investigados por presuntas irregularidades en la causa Acueducto Gran Tulum. Sin embargo, la jueza de Garantías Mónica Lucero suspendió la audiencia de formalización tras un planteo de nulidad contra una resolución suya. La decisión quedó para el martes 17 de noviembre, a las 14.30, sin que concluyera la formalización.

El fiscal Sebastián Gómez y sus ayudantes atribuyeron delitos de defraudación por administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública, incumplimiento de deberes de funcionario público y negociaciones incompatibles con la función pública, según el rol asignado a cada investigado. A Uñac y Cristian Andino les atribuyeron los tres delitos.

También fueron imputados Sergio Ruiz, Guillermo Sirerol, Juan Carlos Caparrós, Gustavo Mastelono, Juan Antonio Sánchez, Francisco Correa, Rolando Caruso y el juez Caballero. El exministro Julio Ortiz Andino, undécimo investigado, quedó pendiente por no asistir, algo que había notificado con anticipación.

Cabe recordar que Fiscalía investiga un presunto direccionamiento a favor de Krah América Latina, mediante cambios en los pliegos, flexibilización de exigencias técnicas y decisiones relacionadas con las cañerías. En la exposición se cuestionaron la licitación de 2015 por unos $61,2 millones y una readecuación de 2016 que elevó ese contrato a unos $94,9 millones, cerca del 55%. Las acusaciones no implican culpabilidad.

De la primera suspensión al planteo de nulidad

El camino de la audiencia de formalización no está siendo fácil. La primera audiencia se realizó el 14 de octubre y fue reprogramada por las ausencias de Uñac y Andino. El martes 10 de noviembre ambos concurrieron a Tribunales, pero lo que pasó fue que la jueza Lucero ordenó un cuarto intermedio porque consideró que la Fiscalía debía exponer con mayor claridad y oralidad los hechos atribuidos. El miércoles 11, el Ministerio Público Fiscal completó la comunicación de cargos, aunque un nuevo "incidente" impidió finalizar la formalización.

El abogado Juan Pablo Ortega, por las defensas de Ruiz, Sirerol y Sánchez, promovió la nulidad absoluta. Marcelo Fernández, defensor de Uñac, confirmó su adhesión: “La jueza no debió resolver su propia recusación, sino seguir el trámite que establecía la ley”.

Según las defensas, Lucero había rechazado por sí misma una segunda recusación presentada en su contra, pese a que, según los abogados defensores, debía intervenir otro órgano judicial. Alegaron que eso vulneró el debido proceso y afectó la garantía de imparcialidad.

La denuncia contra la jueza y las posiciones enfrentadas

El conflicto tuvo su origen en una primera recusación contra Lucero, rechazada por el juez de Impugnación Eduardo Raed. Según reconstruyó el fiscal Sebastián Gómez, tras ese revés judicial se presentó una denuncia contra la magistrada ante la UFI Delitos Especiales, que posteriormente fue desestimada por el fiscal Díaz por considerar que carecía de fundamento. Pese a ello, esa presentación sirvió como argumento para impulsar una segunda recusación, cuya resolución por parte de la propia Lucero terminó desencadenando el pedido de nulidad.

El fiscal rechazó la nulidad y calificó el planteo de “meramente dilatorio”. Advirtió: “Si se diera esa nulidad, caería todo y tendríamos que empezar prácticamente todo de nuevo”.

Por su parte, el abogado de Uñac, Fernández, señaló que una eventual nulidad no necesariamente arrastraría todas las actuaciones: “La misma jueza podría llegar a determinar el alcance de esa nulidad”, explicó.

Qué resolverá Lucero el martes

La magistrada consideró que el planteo debió formularse antes de la audiencia, pero resolvió detenerla para estudiarlo. “Yo no puedo continuar mi intervención sin resolver esta incidencia. Me parece que traería aparejadas nulidades que hasta pueden ser insalvables”, sostuvo.

El martes 17, a las 14.30, Lucero dará a conocer si acepta o rechaza el pedido. Si lo rechaza, podrá retomarse la audiencia; si lo admite, deberá fijar qué actuaciones quedan afectadas. También está pendiente la decisión sobre los dos años de investigación penal preparatoria solicitados por la Fiscalía.

Así, la causa sumó un nuevo obstáculo procesal cuando la Fiscalía ya había expuesto sus imputaciones, pero todavía faltaba la resolución judicial que permitiera concluir la formalización.