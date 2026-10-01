Según pudo confirmar DIARIO HUARPE de fuentes calificadas, el próximo 14 de octubre a las 11 de la mañana se realizará la audiencia de formalización de la investigación por las presuntas irregularidades en el Acueducto Gran Tulum, una de las causas que puso bajo la lupa distintos contratos y procedimientos vinculados con una de las obras de infraestructura hídrica más importantes de San Juan.

La audiencia será el momento en que los fiscales Sebastián Gómez y Francisco Pizarro, de la UFI Delitos Especiales, deberán exponer ante un juez de Garantías cuáles son los hechos que investigan, qué delitos consideran que podrían haberse cometido, qué participación atribuyen a cada una de las personas alcanzadas y cuáles son los elementos de prueba reunidos hasta el momento.

La causa comenzó a partir de una denuncia presentada por el abogado Marcelo Arancibia en diciembre de 2025, luego de distintas publicaciones periodísticas que advertían sobre presuntas irregularidades relacionadas con la adjudicación y ejecución del Acueducto Gran Tulum.

Uno de los principales focos de la investigación está puesto en las contrataciones realizadas para la obra, la provisión de las cañerías, los valores abonados y la calidad de los materiales utilizados. También se busca determinar si existieron eventuales sobreprecios, irregularidades administrativas o algún tipo de perjuicio para el Estado provincial. La investigación incluye además aspectos vinculados al financiamiento internacional de la obra, que permanece inconclusa.

En septiembre, los fiscales realizaron allanamientos en oficinas vinculadas a Krah América Latina, empresa relacionada con la provisión de los caños del acueducto. Durante esos procedimientos se secuestró documentación y material informático que ahora forma parte de las medidas de prueba que deberán ser analizadas.

Los 11 alcanzados por la investigación

La Fiscalía notificó previamente a 11 personas sobre la existencia de la investigación. Entre ellas se encuentran el exgobernador y actual senador nacional Sergio Uñac; el exministro de Infraestructura Julio Ortiz Andino; los expresidentes de OSSE Cristian Andino, Sergio Ruiz, Juan Carlos Caparrós y Guillermo Sirerol; el presidente y representante de Krah América Latina, Gustavo Fabián Mastelono; el exjefe del Departamento Jurídico de OSSE Humberto Caballero; el funcionario de OSSE Juan Sánchez; el auditor técnico y funcionario de la repartición Francisco Javier Correa; y el jefe del Departamento Proyectos de OSSE, Rolando Vicente Caruso.

La notificación realizada por Fiscalía no significó una imputación ni una declaración de responsabilidad penal. Se trató de una instancia previa a la formalización que permitió que las personas alcanzadas conocieran la existencia de la investigación y pudieran ejercer sus derechos, entre ellos designar abogado defensor.

Ahora, el 14 de octubre a las 11, esa situación cambiará si el juez de Garantías hace lugar al pedido de formalización presentado por los fiscales. En esa audiencia se conocerá de manera concreta qué hechos pretende atribuir la Fiscalía, cuál será la calificación legal de esos hechos y qué grado de participación considera que tuvo cada una de las personas investigadas.

La investigación también atravesó distintos planteos de los expresidentes de OSSE Sergio Ruiz y Guillermo Sirerol, quienes intentaron apartar a la jueza de Garantías Mónica Lucero y cuestionaron la actuación de los fiscales. Esos planteos fueron rechazados y la Justicia aclaró que, durante la etapa previa a la formalización, ambos todavía no revestían formalmente la calidad de imputados.

La investigación está encabezada por Sebastián Gómez y Francisco Pizarro, quienes solicitaron formalmente la realización de la audiencia ante la Oficina Judicial Penal el miércoles 30 de septiembre. El pedido alcanzó a las 11 personas que habían sido notificadas previamente.

Así, el 14 de octubre a las 11 será una jornada clave para el expediente: por primera vez, la Fiscalía deberá poner frente a un juez los hechos concretos que pretende investigar y explicar qué elementos reunió durante los meses de investigación preliminar para avanzar con la causa por las presuntas irregularidades en el Acueducto Gran Tulum.