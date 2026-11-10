La audiencia de formalización de la causa del Acueducto Gran Tulum quedó en cuarto intermedio hasta este miércoles 11 de noviembre. La jueza de Garantías Mónica Lucero interrumpió la exposición del Ministerio Público Fiscal y pidió reorganizar la presentación para precisar qué hechos y conductas se atribuyen a cada uno de los once investigados.

La decisión se produjo este martes en Tribunales, durante la audiencia a la que asistieron el exgobernador Sergio Uñac y el diputado nacional Cristian Andino, expresidente de Obras Sanitarias Sociedad del Estado (OSSE). Ambos habían faltado a la citación anterior, que no pudo avanzar. En esta ocasión, el único ausente fue el exministro de Obras Públicas Julio Ortiz Andino, quien justificó que se encontraba fuera del país.

El planteo de la jueza

La Fiscalía había comenzado a reconstruir los préstamos destinados a la adquisición de materiales, los procedimientos licitatorios y las presuntas irregularidades en la compra de cañerías. Sin embargo, la exposición incluyó numerosos detalles técnicos, referencias a documentos y reiteradas interrupciones para solicitar aclaraciones.

En ese contexto, Lucero observó el modo en que se estaban presentando los hechos e insistió en la necesidad de una exposición clara y concreta. "No puedo continuar con esta forma", expresó antes de disponer el cuarto intermedio.

El pedido de la magistrada apunta a que el Ministerio Público Fiscal diferencie los hechos investigados de las conductas específicas que pretende atribuir a cada imputado, para que los involucrados y sus defensas puedan conocer con precisión el alcance de la acusación.

Cómo sigue la causa

La audiencia se reanudará este miércoles 11 de noviembre, cuando los fiscales Sebastián Gómez y Francisco Pizarro deberán continuar su exposición con las precisiones requeridas por la jueza.

El cuarto intermedio no implica una resolución sobre la responsabilidad de los investigados ni un pronunciamiento sobre la veracidad de las presuntas irregularidades. La audiencia de formalización sigue pendiente de completar la presentación fiscal y las intervenciones procesales que correspondan.