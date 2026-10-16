El abogado de Sergio Uñac, Marcelo Fernández, aseguró que el senador estará presente en la próxima audiencia por la causa de presuntas irregularidades en el Acueducto Gran Tulum si la jueza requiere su comparecencia personal. El exgobernador no asistió a la audiencia del miércoles, en la que comenzó la formalización de la investigación, pero terminó suspendida, y su defensor explicó los motivos de la decisión del sanjuanino.

Fernández sostuvo que el Código Procesal Penal no establece la obligación del investigado de concurrir personalmente en esta instancia. “La única obligación de asistencia que hay es la del abogado de la parte”, afirmó en Café de la Política, por HUARPE TV. Según explicó, se presentó en representación del senador y solicitó que la audiencia continuara.

Sobre la presencia de Uñac en las próximas instancias, el letrado fue contundente: “No pararemos esto. Segiremos adelante. Si cuando lo quieran tener sentado a Sergio Uñac o a quien sea, lo van a tener sentado en la audiencia". Sin embargo, distinguió la comparecencia de la decisión de declarar: “Cuando él decida declarar, sí, su derecho es declarar”.

El abogado cuestionó la decisión de la jueza Mónica Lucero de exigir la presencia personal del senador y consideró que el procedimiento podía avanzar con los defensores. Además, rechazó que la presentación de Uñac haya buscado demorar el expediente y sostuvo que su intención es que la investigación avance.

Por otro lado, Fernández consideró que la causa tiene una utilización política y afirmó que debería intervenir la Justicia federal por el financiamiento nacional e internacional de la obra.

La causa "empioja" la competencia política

Fernández cuestionó el trasfondo político de la investigación por presuntas irregularidades en el Acueducto Gran Tulum y consideró que el expediente puede afectar la imagen de dirigentes opositores. El letrado sostuvo que, a su entender, el impacto político de la causa excede la discusión judicial sobre los hechos investigados.

“Yo creo que acá lo que menos se está empiojando es la causa, sino que con la causa se está empiojando la competencia política pura”, afirmó Fernández. En esa línea, agregó: “Yo no tengo la menor duda de que esto es una causa política”.

El abogado también cuestionó lo que considera una utilización política de la investigación y aseguró: “Acá lo que se busca es pintarle los dedos a la oposición”. Sus declaraciones constituyen la interpretación de la defensa sobre el expediente, cuya investigación deberá determinar si existieron delitos y eventuales responsabilidades.

Fernández aclaró que no podía acusar a funcionarios ni señalar responsabilidades sin pruebas y sostuvo que las discusiones sobre los hechos deben trasladarse al ámbito judicial.

Textuales

Marcelo Fernández / Abogado de Sergio Uñac