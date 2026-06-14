El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, deberá presentarse el próximo 2 de julio en el Senado para brindar su informe de gestión, una fecha que fue adelantada respecto de los planes iniciales del Gobierno en medio de una creciente presión política y parlamentaria.

La decisión surgió tras negociaciones entre el oficialismo y sectores aliados de la Cámara Alta, en un contexto marcado por cuestionamientos de la oposición, pedidos de interpelación y debates internos dentro del propio oficialismo. Según trascendió, en las conversaciones participaron activamente la titular del bloque libertario, Patricia Bullrich, y funcionarios de la Casa Rosada.

La situación de Adorni se volvió uno de los principales focos de tensión política luego de las controversias generadas por su declaración patrimonial y las explicaciones públicas que brindó sobre el origen de parte de sus bienes.

Inicialmente, el Gobierno evaluaba que la exposición del funcionario se realizara durante la segunda quincena de julio. Sin embargo, los reclamos de sectores dialoguistas y la presión de distintos bloques aceleraron los tiempos y llevaron a fijar la presentación para los primeros días del mes.

El anuncio tampoco logró desactivar las críticas. Desde el Senado recordaron que Adorni no concurre al Congreso desde fines de abril, cuando presentó su último informe de gestión ante la Cámara de Diputados.

En paralelo, continúan las discusiones dentro del ámbito legislativo sobre posibles iniciativas impulsadas por la oposición para cuestionar su continuidad en el cargo. No obstante, desde el oficialismo confían en conservar el respaldo necesario para evitar avances concretos en ese sentido.

La expectativa ahora está puesta en la exposición del 2 de julio, donde Adorni deberá responder preguntas de los senadores y brindar explicaciones sobre la marcha de la gestión en un escenario político que aparece cada vez más complejo para el funcionario.