El vocero presidencial Manuel Adorni presentó su declaración jurada ante la Oficina Anticorrupción y brindó detalles sobre su patrimonio, en medio de la investigación por presunto enriquecimiento ilícito.

El funcionario decidió romper el silencio y explicó por qué optó por continuar en su cargo a pesar de las acusaciones. “Si yo, siendo un tipo honesto, renunciaba, después iban a venir por otros. Tenía todo para demostrarle a Javier Milei que las acusaciones eran falsas”, afirmó.

En ese sentido, sostuvo que siempre contó con el respaldo del Presidente y del entorno del Gobierno. “Jamás sentí otra cosa, el apoyo es absoluto. Saben que soy un hombre de bien”, aseguró.

Adorni también reconoció haber cometido errores en declaraciones juradas anteriores, aunque los calificó como cuestiones formales. Entre ellos, mencionó la omisión de un inmueble que estaba a nombre de su esposa y que no figuraba en los registros presentados.

Respecto al origen de sus bienes, el vocero explicó que provienen de años de trabajo en el sector privado y del ahorro personal junto a su pareja. En ese contexto, admitió que parte de esos ahorros no estaban formalmente registrados. “Ahorramos toda la vida, lo hicimos en negro, como la mayoría de los argentinos”, señaló.

Además, detalló que una porción significativa de su patrimonio se originó en inversiones en criptomonedas, particularmente en bitcoin, donde aseguró haber obtenido importantes ganancias entre 2014 y 2018 tras una inversión inicial de unos 200.000 dólares.

Según indicó, ya presentó su declaración jurada correspondiente a 2025, cuyo vencimiento opera el 31 de julio, junto con rectificaciones de los años 2023 y 2024 ante la Oficina Anticorrupción.

Por último, remarcó que toda la información será analizada en el marco de la investigación en curso, donde buscará demostrar la legalidad del origen de sus fondos y despejar las dudas sobre su evolución patrimonial.