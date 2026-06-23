El oficialismo en el Senado logró frenar la avanzada opositora contra Manuel Adorni al consensuar con bloques aliados un cambio en el mecanismo previsto para tratar el pedido de interpelación y eventual moción de censura contra el jefe de Gabinete. La nueva estrategia exigirá una mayoría de dos tercios para avanzar con el expediente, una condición que dificulta las chances de la oposición de llevar adelante la iniciativa.

La definición se terminó de sellar este martes durante una reunión de Labor Parlamentaria que se extendió por más de una hora y en la que participaron referentes de La Libertad Avanza, el radicalismo y otros espacios dialoguistas. El nuevo acuerdo será puesto a consideración este jueves al inicio de la sesión de la Cámara alta.

La modificación implica un cambio respecto del esquema acordado la semana pasada, cuando el expediente impulsado por el peronismo parecía tener un camino más accesible para llegar al recinto. Con la nueva postura, el oficialismo busca elevar el umbral político necesario para habilitar una discusión que podría derivar en una moción de censura contra el funcionario nacional.

La decisión se apoyará en antecedentes parlamentarios. Según argumentan desde el oficialismo, desde 1997 hubo al menos doce pedidos de interpelación a jefes de Gabinete y todos fueron girados previamente a la Comisión de Asuntos Constitucionales antes de avanzar en su tratamiento.

Mientras se cerraba el acuerdo para endurecer las condiciones de la interpelación, también quedó confirmado otro movimiento clave: la suspensión de la sesión informativa que Adorni debía brindar el próximo 2 de julio ante el Senado.

La decisión fue impulsada por la presidenta del bloque oficialista, Patricia Bullrich, quien consideró que la presentación podía transformarse en una interpelación encubierta impulsada por la oposición.

El pedido para convocar al jefe de Gabinete había sido promovido por el interbloque peronista en el marco de cuestionamientos vinculados a una investigación por presunto enriquecimiento ilícito. Sin embargo, el oficialismo y sus aliados entendieron que la exposición prevista para dentro de una semana podía derivar en una extensa confrontación política dentro del recinto.

La suspensión de la presentación representa un nuevo revés para la estrategia opositora de instalar el tema en la agenda parlamentaria y someter al funcionario a una instancia de fuerte exposición pública.

Pese a la decisión del Senado, Adorni manifestó públicamente su voluntad de concurrir a la Cámara alta. A través de una publicación en la red social X, sostuvo que se encontraba a disposición para brindar el informe de gestión previsto por la Constitución Nacional.

Más allá de esa señal, la discusión inmediata quedó desactivada. Con el respaldo de sus aliados, La Libertad Avanza consiguió modificar las condiciones para el tratamiento del expediente y ganar tiempo frente a una ofensiva política que amenazaba con convertirse en uno de los principales focos de tensión de las próximas semanas en el Congreso.