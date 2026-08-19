El crecimiento que atraviesa la actividad minera en San Juan puso en evidencia una deuda de infraestructura que la provincia busca resolver: la falta de parques industriales en los departamentos más vinculados a los proyectos mineros.

Alejandro Martín, secretario de Industria y Comercio del Ministerio de Producción, habló sobre la situación en una entrevista con Radio Sarmiento y planteó la necesidad de acelerar los proyectos para que la provincia pueda ofrecer terrenos con servicios a las empresas que buscan instalarse cerca de los emprendimientos mineros.

El funcionario confirmó que actualmente Iglesia, Jáchal y Calingasta no cuentan con parques industriales, pese al desarrollo que tuvo la minería en San Juan durante las últimas décadas.

“Es una deuda pendiente”, reconoció Martín al referirse a la ausencia de estos espacios en los departamentos mineros.

Según explicó, el Ministerio de Producción ya trabaja junto con los municipios para impulsar los proyectos. En el caso de Iglesia, señaló que se está acompañando al departamento para avanzar en la creación de un parque industrial. En Jáchal, en tanto, se analiza un proyecto vinculado con la Zona Franca, mientras que también se busca avanzar en Calingasta.

El objetivo es que estos espacios estén disponibles antes de que aumente la demanda de las empresas que buscan instalarse en la provincia para prestar servicios a la minería.

Empresas que ya buscan espacios

La necesidad de contar con infraestructura industrial se relaciona directamente con el incremento de consultas e inversiones que registra San Juan.

Martín informó que durante los últimos seis meses cinco empresas se instalaron en la provincia o avanzaron con proyectos de radicación, principalmente vinculados a servicios mineros, laboratorios y metalmecánica.

Algunas de estas firmas eligieron el Parque Industrial de Albardón y el Parque Industrial de Chimbas, mientras que otras adquirieron o alquilaron terrenos en distintos puntos de la provincia.

De acuerdo con el funcionario, las cinco empresas podrían generar alrededor de 100 puestos de trabajo durante los próximos meses, considerando las etapas de construcción y posterior funcionamiento.

A esto se suman las consultas de nuevas compañías relacionadas con servicios de catering, hotelería, metalmecánica y otros rubros que podrían incorporarse a la cadena de valor minera.

Por este motivo, Martín consideró necesario que los departamentos cercanos a los proyectos cuenten con espacios preparados para recibir inversiones.

“Queremos disponer un lugar con los servicios para que puedan instalarse cerca de los proyectos mineros”, explicó.

El temor a llegar tarde

Uno de los principales planteos del secretario de Industria y Comercio fue la necesidad de anticiparse al crecimiento de la actividad, en lugar de desarrollar la infraestructura cuando las empresas ya estén demandándola.

En ese sentido, utilizó como referencia el proceso que atravesó Neuquén con el crecimiento de la actividad hidrocarburífera en torno a Añelo.

“Pido que no nos pase lo de Neuquén, que explotó todo y un poco van corriendo de atrás, con infraestructuras, con parques industriales. Todavía tenemos tiempo”, sostuvo.

Martín aclaró que no busca responsabilizar directamente a los intendentes por la demora, debido a que cada departamento atravesó distintas circunstancias, pero insistió en que es necesario acelerar las decisiones.

Los parques industriales, explicó, dependen principalmente de los municipios porque los terrenos pertenecen a las administraciones departamentales. Desde el Ministerio de Producción, en tanto, buscan brindar asesoramiento y acompañamiento para que los proyectos puedan avanzar.

Buscan reflotar otros proyectos

Además de los departamentos mineros, el Gobierno provincial trabaja para recuperar proyectos de parques industriales que quedaron inconclusos.

Uno de los casos mencionados por Martín es 9 de Julio, donde se intenta reflotar el proyecto de un parque industrial que podría aprovechar su ubicación estratégica y la conectividad con los accesos a San Juan.

El funcionario destacó que la infraestructura no debería concentrarse exclusivamente en las zonas cercanas a los proyectos extractivos, sino también en puntos estratégicos de ingreso y circulación de la provincia.

“No solamente tenemos que tener el lugar para que se instalen las empresas, sino también cómo llegar a que se instalen”, afirmó.

En ese esquema, la planificación de parques industriales debería complementarse con obras de infraestructura y conectividad, para garantizar que las empresas puedan trasladar trabajadores, insumos y producción.