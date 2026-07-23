Aerolíneas Argentinas anunció un ambicioso plan de renovación de flota que contempla la incorporación de 20 nuevas aeronaves entre 2027 y 2031, en lo que la compañía definió como "la inversión más importante de la última década". El proyecto permitirá renovar el 25% de la flota total y reemplazar el 60% de los aviones de largo alcance.

El anuncio fue realizado durante la Feria Internacional de Farnborough, en Inglaterra, donde la línea aérea de bandera oficializó los acuerdos para avanzar con la modernización de su parque aeronáutico.

El programa contempla la incorporación progresiva de seis Airbus A330neo, ocho Boeing 737 MAX 10 y seis Boeing 737 MAX 8, mediante contratos de leasing firmados con las compañías Avolon, ACG y AerCap.

Desde Aerolíneas Argentinas explicaron que la iniciativa busca mejorar la eficiencia operativa, incrementar la capacidad de transporte y ofrecer una experiencia más competitiva para los pasajeros, tanto en vuelos nacionales como internacionales.

La empresa, presidida por Fabián Lombardo, señaló que el proyecto forma parte del plan de inversión presentado a fines del año pasado y constituye un nuevo paso dentro de una estrategia enfocada en el crecimiento, la rentabilidad y la optimización de los recursos.

Cuándo llegarán los nuevos aviones

En esta primera etapa quedaron formalizados los contratos para la incorporación de 14 aeronaves: seis Airbus A330neo y ocho Boeing 737 MAX 10, todas con cronograma de entrega ya establecido.

El programa se completará con seis Boeing 737 MAX 8. Dos de esas aeronaves ya fueron contratadas, mientras que las restantes cuatro se encuentran en proceso de incorporación.

Según informó la compañía, los primeros aviones comenzarán a integrarse a la flota durante el primer trimestre de 2027.

En el caso de las operaciones internacionales, los Airbus A330neo comenzarán a llegar durante el primer semestre de 2028. Estas aeronaves contarán con una configuración de 291 asientos distribuidos en tres clases: 30 en Ejecutiva, 24 en Premium Economy y 237 en Economy.

Los nuevos Airbus reemplazarán a los actuales aviones de largo alcance y estarán destinados principalmente a las rutas internacionales, mientras que los Boeing 737 MAX 10 y MAX 8 serán utilizados para operar los vuelos domésticos y regionales.

Mejora financiera

Desde Aerolíneas Argentinas destacaron que este programa de inversión es posible gracias a la mejora de los resultados económicos de la empresa.

De acuerdo con los estados contables auditados por KPMG, la compañía obtuvo en 2024 un resultado operativo positivo de 56,6 millones de dólares. Durante 2025 esa cifra ascendió a 120,7 millones de dólares, sin recibir transferencias del Estado nacional.

Los balances correspondientes al ejercicio 2025 serán puestos a consideración de la Asamblea de Accionistas durante los primeros días de agosto.

Además de la incorporación de nuevos aviones, el plan prevé la modernización de las cabinas de la actual flota Airbus A330 y la incorporación progresiva de nuevos servicios comerciales para los pasajeros que utilicen las rutas internacionales de largo alcance.