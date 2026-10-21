Aerolíneas Argentinas presentó una nueva promoción para quienes buscan comprar pasajes aéreos a precios más convenientes, con descuentos de hasta el 20% en vuelos nacionales e internacionales. La iniciativa busca incentivar la compra de tickets y facilitar la planificación de viajes.

La propuesta contempla beneficios para determinados destinos y condiciones específicas de compra. Por eso, antes de adquirir un pasaje, es importante revisar las fechas habilitadas para viajar, las rutas incluidas y las restricciones de cada tarifa.

Cómo comprar los pasajes con descuento

Los interesados pueden consultar las promociones disponibles a través de la página oficial de Aerolíneas Argentinas y sus canales de venta. Durante el proceso de compra, el sistema informa las tarifas aplicables y las condiciones correspondientes a cada vuelo.

Además del descuento, la compañía ofrece alternativas de financiación con bancos y tarjetas seleccionadas. La cantidad de cuotas y las condiciones dependen de la promoción vigente y del medio de pago utilizado.

Qué tener en cuenta antes de viajar

Para aprovechar la oferta, se recomienda verificar si el descuento se aplica sobre la tarifa base, qué impuestos y tasas se incluyen en el precio final y cuáles son las fechas habilitadas para volar.

También es importante comprobar si existen restricciones para determinados destinos, períodos de alta demanda o vuelos operados por otras compañías. Las promociones pueden tener cupos limitados y no necesariamente están disponibles para todas las rutas.

La información actualizada sobre vigencia, destinos alcanzados y condiciones se puede consultar en el sitio oficial de la aerolínea.