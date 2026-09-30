La Asociación del Fútbol Argentino presentó oficialmente ante FIFA una apelación para reducir la sanción de diez partidos que recibió Leandro Paredes tras los incidentes ocurridos en la final del Mundial 2026. La intención de AFA es que el mediocampista cumpla solamente tres encuentros, el mínimo previsto para el caso.

El pedido fue presentado por el departamento de legales de la AFA, con la firma de su asesor legal, Andrés Patón Urich, y del abogado especializado en Derecho del Deporte Ariel Reck. La entidad busca que FIFA revea la sanción aplicada al futbolista de Boca.

El pedido de AFA ante FIFA

La apelación apunta a que Paredes pueda reducir considerablemente la cantidad de partidos que deberá cumplir como consecuencia de los incidentes protagonizados con jugadores de España en la final del último Mundial. Si el pedido prospera, el mediocampista cumpliría las tres fechas durante esta triple jornada de amistosos.

Los encuentros que podrían computarse son los que Argentina disputará ante Bolivia, Burkina Faso y Benín. Los tres fueron aceptados como partidos Clase A y, por lo tanto, podrían servir para cumplir la sanción.

Cuándo se conocerá la respuesta

Argentina deberá esperar entre 20 y 25 días para conocer la resolución de la apelación presentada ante FIFA. De esta manera, la respuesta llegará una vez finalizados los partidos correspondientes a esta fecha de amistosos.

Si la sanción finalmente se reduce a tres partidos, Paredes podría volver a ser convocado en noviembre, durante la última fecha FIFA del año. El jugador ya manifestó que mantiene su intención de continuar vistiendo la camiseta de la Selección Argentina.

Un día antes de la presentación de la apelación, Paredes visitó al plantel en el Predio de Ezeiza después de entrenarse con Boca. Allí dejó en claro su vínculo con el seleccionado y expresó: “Me siento parte de los que están ahí. Si no estuviera sancionado, seguramente estaría”.