Agarró a patadas a su pareja, la encerró en una pieza y la amenazó de muerte

El fuero judicial dispuso el encierro inmediato en el Servicio Penitenciario Provincial para Gustavo Vidable, a quien se le impuso una pena de seis meses de prisión efectiva mediante un acuerdo de juicio abreviado. La medida recayó sobre el imputado al ser hallado autor penalmente responsable de lesiones leves agravadas por el vínculo y por haber sido cometidas en un contexto de género, en concurso real con el delito de amenazas simples. La causa contó con la intervención de la fiscal Claudia Ruiz y la ayudante fiscal Silvina Zogbe.

Los hechos que motivaron la causa judicial se desencadenaron durante una convivencia de aproximadamente dos años marcada por agresiones físicas y verbales. En medio de una jornada cotidiana, cerca de las 12:15 horas, se generó una discusión en la vivienda que compartían junto al padre del agresor y a la hija de la damnificada. El desencadenante ocurrió cuando la mujer expresó sus intenciones de ir a almorzar a la vivienda de su madre, mientras que el acusado pretendía dirigirse a un destino diferente.

Frente a la negativa, Vidable le advirtió que si decidía retirarse debía llevarse todas sus pertenencias. Seguidamente, tras una consulta del padre del imputado sobre un espejo con el que jugaba la menor, el hombre comenzó a insultar a su pareja y la empujó por la espalda utilizando ambas manos. Al momento en que la víctima reaccionó empujándolo para defenderse, el agresor le propinó un golpe de puño en el costado del ojo derecho que la hizo caer al suelo.

Con la víctima tendida en posición fetal, el atacante le propinó patadas en el brazo derecho y en la espalda, sumado a un golpe de puño en la cabeza, todo mientras continuaba con los insultos y le exigía que abandonara el inmueble. La secuencia transcurrió en presencia de la hija menor de la víctima, quien rompió en llanto y gritos ante el episodio de violencia.

La situación escaló cuando la mujer intentó juntar los elementos personales de ella y de la niña. En ese instante, el hombre salió del dormitorio, retiró el picaporte de la puerta y la dejó encerrada para impedirle el egreso. Ante el encierro, la víctima logró contactarse mediante llamadas y mensajes de WhatsApp con su padre para solicitar auxilio, por lo que este envió al hermano de la mujer hacia el lugar.

Con la llegada del familiar, el acusado abrió la puerta de la habitación. Sin embargo, cuando la víctima intentaba retirarse junto a su hija, el imputado volvió a empujarla por la espalda. Antes de lograr salir del domicilio, la mujer le advirtió que radicaría la denuncia correspondiente, momento en que el acusado lanzó una advertencia directa e intimidó a la víctima al manifestar "te voy a matar cuando recupere la libertad", mostrando además una postura desafiante ante la eventual llegada de las fuerzas policiales.

El trámite judicial avanzó de manera paulatina tras el hecho. En la audiencia de control de detención y formalización de la Investigación Penal Preparatoria, se determinó la prisión preventiva del acusado por el término de dos meses. Posteriormente, al arribar a la instancia de juicio abreviado, se resolvió la condena definitiva a seis meses de encierro efectivo en el penal provincial.