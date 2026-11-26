La Auditoría General de la Nación (AGN) aprobó un informe que cuestiona el traslado y depósito de las reservas de oro argentino en el exterior, con observaciones sobre la documentación, los controles y la evaluación de riesgos. Entre los principales hallazgos, el organismo señaló que no pudo constatar la póliza de seguro correspondiente al traslado internacional de las barras y detectó inconsistencias en la información suministrada por el Banco Central.

El informe, aprobado este jueves 26 de noviembre, se refiere a las operaciones realizadas entre junio y agosto de 2024, cuando el BCRA trasladó 1.000 barras de oro a Londres. La aprobación contó con el voto negativo de los representantes oficialistas en la AGN.

Las observaciones sobre el seguro y la documentación

Uno de los puntos centrales de la auditoría fue la imposibilidad de acceder a la póliza de seguro contratada para el traslado internacional de las barras. Según el informe, el Banco Central convocó a los auditores para exhibir la documentación, pero lo presentado no correspondía con la póliza solicitada.

La AGN consideró que esta situación representa una debilidad en los controles y en la custodia de la documentación vinculada con la protección de los activos transportados. También advirtió que la operatoria se desarrolló sin un instructivo formal que estableciera las etapas, responsabilidades y mecanismos de actuación ante posibles contingencias.

Qué pasó con las 1.000 barras de oro

Según el organismo de control, las barras fueron trasladadas a Londres en cuatro operaciones realizadas entre el 18 de junio y el 13 de agosto de 2024, con 250 lingotes en cada envío. En esa ciudad, el Banco de Inglaterra actúa como custodio del Banco de Pagos Internacionales.

El informe también señaló que la operatoria modificó la naturaleza del activo, ya que el BCRA dejó de tener barras físicas individualizadas bajo su custodia y pasó a contar con un derecho de crédito sobre oro no asignado. Además, los auditores indicaron que las operaciones financieras con oro registradas durante 2025 generaron resultados negativos.

Las inconsistencias detectadas por la auditoría

Otro de los cuestionamientos estuvo relacionado con diferencias entre la información entregada por el Banco Central y sus propios registros contables. La AGN sostuvo que identificó operaciones financieras que la entidad había negado y que no recibió documentación suficiente para despejar esas inconsistencias.

El organismo también señaló dificultades para acceder a los documentos durante el proceso de auditoría, debido a que el BCRA invocó el carácter confidencial de las operaciones. Finalmente, el Banco Central permitió avanzar con la revisión en mayo de 2026, después de más de un año de pedidos de información.

La auditoría puso bajo observación los mecanismos de control y la documentación de una operación que involucra parte de las reservas internacionales argentinas. Los hallazgos deberán ser considerados en el seguimiento de la administración y custodia del oro depositado en el exterior.