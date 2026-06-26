El Ministerio de Producción de San Juan presentó tres nuevas líneas de crédito destinadas a productores agrícolas de la provincia, con el objetivo de brindar financiamiento en un contexto económico complejo para el sector. El anuncio fue realizado por el ministro Gustavo Fernández, quien explicó que las herramientas fueron diseñadas especialmente para atender las necesidades actuales de la actividad, con especial foco en la vitivinicultura, donde aún persisten dificultades para cerrar precios y cobrar la cosecha.

"Desde nuestro Punto PyME estamos impulsando tres líneas especialmente diseñadas para el sector agrícola de San Juan. Buscan responder a la situación que atraviesa la actividad, particularmente la vitivinícola, donde muchos productores todavía no lograron cerrar operaciones ni cobrar la venta de la cosecha", señaló a DIARIO HUARPE.

"Una de las líneas está destinada a financiar las tareas de poda, que hoy representan la principal labor cultural de la temporada. Otorgamos hasta $750.000 por hectárea, con un tope de $10.000.000 por productor. El crédito se entrega directamente al solicitante para que pueda afrontar esos costos", precisó el funcionario.

El ministro también confirmó que se reformuló la línea de asistencia para capital de trabajo, incorporando un capítulo específico para el sector agrícola.

"Esta herramienta permite financiar la compra de agroquímicos, fertilizantes y productos para el tratamiento de cultivos. El monto máximo alcanza los $30 millones, con plazos de entre 12 y 18 meses, tres meses de gracia y una tasa anual del 13%, una condición muy conveniente frente a las actuales alternativas del mercado", afirmó.

Además, sostuvo que "el objetivo es acompañar financieramente al productor en un momento que resulta especialmente difícil para la actividad".

Financiamiento para renovar maquinaria

Fernández también adelantó una tercera línea destinada a la adquisición de maquinaria agrícola. "Estamos trabajando junto a concesionarios y vendedores de tractores para facilitar créditos destinados a la compra o renovación de equipos. En este caso, el financiamiento llega hasta $150 millones, con plazos de 48 meses, seis meses de gracia y una tasa del 13%", indicó.

Respecto de los requisitos, explicó que "los productores deben estar inscriptos en el Registro Único de Productores Agropecuarios (RUPA), un trámite que la mayoría ya tiene realizado". Sobre las garantías, agregó: "Las líneas para poda y agroquímicos requieren únicamente garantías personales mediante cheques propios o de terceros. En los créditos superiores a $30 millones puede solicitarse una garantía real, como la prenda del tractor que se adquiere".