La Asociación Iglesiana de Turismo, Industria y Comercio (A.I.TUR.I.C.) emitió una declaración institucional en la que fija su postura frente a la reciente modificación del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), que permite que empresas constituidas en el país sean consideradas proveedoras locales sin importar el origen de su capital. Lejos de oponerse a la llegada de capitales extranjeros, la entidad puso el foco en un concepto clave: el arraigo territorial.

"Nosotros queremos que las empresas vengan y se instalen acá en Iglesia, sean de donde sea, que coman acá, que duerman acá y que manden a sus hijos acá", afirmó Víctor Alberto Grau, presidente de A.I.TUR.I.C. a Diario Huarpe.

A través de un extenso documento titulado "No importa de dónde vienen las empresas. Importa dónde echan raíces", la cámara advirtió que las nuevas reglas del RIGI, al considerar proveedor local a una firma solo por su domicilio fiscal, abren la puerta a un fenómeno que ya detectan en el departamento: empresas que facturan millones a proyectos mineros en Iglesia, pero cuyas oficinas, compras y principales contrataciones se concentran en la ciudad de San Juan, Buenos Aires o el exterior.

"Eso podrá ser contratación local desde una definición administrativa, pero no necesariamente significa desarrollo económico local. No importa la nacionalidad del capital, nos preocupa el arraigo de las empresas y el desarrollo real de nuestro departamento", señalan en el texto.

El contraste con la Ley Provincial 2827

El documento de A.I.TUR.I.C. se suma al debate que ya instaló la Cámara de Proveedores Mineros (Caprimsa) en torno a la convivencia del decreto nacional con la Ley Provincial 2827 de Desarrollo Local Minero.

Grau explicó que la verdadera integración no se logra solo con cumplir un porcentaje de facturación local, sino con un compromiso que vaya más allá. Para la entidad, una empresa extranjera que se establece genuinamente en Iglesia, construye infraestructura, contrata vecinos y desarrolla proveedores locales puede contribuir mucho más a la economía del departamento que una firma de capital argentino que solo factura desde otra provincia.

Entre las propuestas que la cámara les acercó a las operadoras (como Barrick, Vicuña y Fortescue) se destacan la instalación progresiva de oficinas y centros logísticos en el departamento, la contratación de residentes de localidades como Angualasto, Tudcum o Rodeo, y la creación de incentivos para que los trabajadores se radiquen con sus familias en la zona. "Queremos que los hijos de nuestros trabajadores concurran a nuestras escuelas, que compren en nuestros comercios y que participen de nuestra vida comunitaria", detallaron.

El pedido de indicadores de desarrollo

Para que estas intenciones no queden solo en el discurso, Aituric propuso que, junto a los requisitos legales del RIGI, se incorporen mecanismos de evaluación del impacto territorial real de las contrataciones.

Solicitaron que se midan y publiquen datos concretos: cuánto empleo directo e indirecto se genera en Iglesia, cuántos trabajadores residen efectivamente en el departamento, cuánto se invierte en infraestructura local y cuántos proveedores se desarrollan. "Estos indicadores deberían ser públicos, verificables y comparables a lo largo del tiempo", sostuvieron.

"Durante demasiado tiempo hemos aceptado un modelo en el que los recursos se encuentran en Iglesia, las operaciones se desarrollan en Iglesia, pero buena parte de las decisiones, las contrataciones y las oportunidades económicas se concentran fuera de nuestro departamento. No queremos que la riqueza simplemente pase por Iglesia, queremos que el progreso se quede en Iglesia", concluyó Grau.