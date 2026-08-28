El ajedrez podría convertirse en una herramienta complementaria para estimular algunas funciones cognitivas y favorecer el bienestar psicológico. Dos estudios piloto realizados por el Instituto Central de Salud Mental de Alemania encontraron resultados positivos en adultos en rehabilitación por consumo de alcohol y adolescentes bajo tratamiento psiquiátrico.

Las investigaciones analizaron entrenamientos cognitivos basados en el ajedrez. Los participantes no necesitaban saber jugar previamente ni disputaban partidas tradicionales, sino que realizaban ejercicios diseñados para trabajar la atención, la memoria de trabajo y la planificación.

Los especialistas aclararon que la propuesta no busca reemplazar los tratamientos convencionales, sino sumar una herramienta accesible que pueda utilizarse junto con las terapias establecidas.

Mejoras en la atención

Uno de los estudios contó con 51 adultos de entre 24 y 62 años diagnosticados con trastorno por consumo de alcohol. De ellos, 32 realizaron el entrenamiento basado en ajedrez y otros 19 integraron el grupo de control.

Durante seis semanas, los participantes del primer grupo realizaron dos sesiones semanales de 90 minutos, además de continuar con su tratamiento habitual.

Los resultados mostraron una mejora modesta en la atención sostenida entre quienes realizaron los ejercicios. También aumentó la satisfacción general con la vida al terminar el programa, aunque ese beneficio no se mantuvo tres meses después.

En cambio, no se encontraron diferencias significativas en otros indicadores, como el deseo de consumir alcohol, el estado de ánimo, la abstinencia a corto plazo o la flexibilidad cognitiva.

Qué ocurrió con los adolescentes

La segunda investigación incluyó a 33 adolescentes de entre 13 y 17 años que recibían atención psiquiátrica. Diecinueve participaron del entrenamiento y 14 conformaron el grupo de control.

En este caso, realizaron seis sesiones de 90 minutos, una vez por semana, además de continuar con el tratamiento multidisciplinario habitual.

El principal cambio apareció en la memoria de trabajo: los adolescentes que realizaron el entrenamiento mostraron una mayor eficiencia en una prueba de alta exigencia cognitiva. También registraron una evolución favorable en su bienestar psicológico frente al grupo de control.

Una herramienta complementaria

Los investigadores remarcaron que los resultados todavía son preliminares. Los estudios se realizaron con muestras pequeñas, por lo que serán necesarias investigaciones más amplias antes de determinar con precisión qué pacientes podrían obtener mayores beneficios.

De confirmarse los resultados, los ejercicios cognitivos inspirados en el ajedrez podrían incorporarse como una herramienta adicional dentro de determinados tratamientos, especialmente por su capacidad para trabajar simultáneamente la atención, la memoria y la planificación.