Un hombre de 29 años volvió a quedar detenido en San Juan luego de incumplir una restricción judicial que le prohibía acercarse a menos de un kilómetro de su expareja, de 33 años. Según la investigación, el pasado 1 de noviembre irrumpió por la fuerza en la vivienda de la mujer y le exigió que retomaran la relación. Ahora, la Justicia le dictó cuatro meses de prisión preventiva.

La medida fue dispuesta por el juez de Garantías Eugenio Barbera durante una audiencia en la que intervinieron la fiscal de la UFI Cavig, Silvina Zogbe, y el abogado querellante Milenko García. El acusado permanecerá detenido mientras avanza la investigación por el nuevo episodio de violencia de género.

Uno de los elementos que se tuvo en cuenta fue la evaluación de riesgo incorporada al expediente. La Escala de Predicción de Violencia (EPV) arrojó un nivel alto y los informes describieron que la víctima atraviesa un estado de temor e hipervigilancia a raíz del hostigamiento que denuncia.

Ya tenía una condena y cinco denuncias

El hombre ya había permanecido detenido en el marco de esta misma situación y recientemente recibió una condena de nueve meses de prisión de ejecución condicional. En esa sentencia fue declarado responsable de cuatro hechos cometidos en contexto de violencia de género: lesiones leves agravadas por el vínculo y por mediar violencia de género, daño, desobediencia a una orden judicial y violación de domicilio.

Pese a las pautas de conducta que debía cumplir para permanecer en libertad, volvió a ser denunciado por incumplir las medidas judiciales. Con el último episodio, el expediente reúne cinco denuncias penales presentadas por su expareja.

Además, la mujer realizó otra denuncia por presunta tenencia de material de explotación sexual infantil. Esa investigación tramita por separado en la UFI Anivi y no forma parte de la causa por violencia de género.

Una relación que terminó en marzo

De acuerdo con la reconstrucción incorporada al expediente, el acusado es oriundo de Neuquén y llegó a San Juan a fines de 2025. En ese período comenzó una relación sentimental con la mujer, que duró entre seis y siete meses y terminó formalmente en marzo de este año.

Sin embargo, las denuncias por agresiones, intimidaciones y desobediencias judiciales continuaron después de la separación. El nuevo episodio del 1 de noviembre llevó a la Justicia a disponer otra vez su prisión preventiva por cuatro meses, mientras se investigan los hechos y se evalúa el riesgo para la víctima.