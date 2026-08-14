Un hombre identificado como Durán fue condenado este viernes a tres meses de prisión efectiva luego de ser encontrado responsable del robo de seis relojes de una joyería ubicada en un reconocido shopping, cuyo valor total rondaría los $3,5 millones. Además, fue declarado reincidente y trasladado al Servicio Penitenciario.

La audiencia de control de detención se realizó luego de que el acusado fuera localizado durante el día de ayer en un domicilio que había sido previamente identificado por los investigadores. Según explicó el fiscal durante la audiencia, anteriormente se habían realizado dos allanamientos en otros domicilios donde Durán solía pernoctar, pero en ninguno de ellos había sido encontrado.

Una vez detenido, antes del comienzo de la audiencia, Fiscalía y la defensa tuvieron la posibilidad de analizar el material reunido durante la investigación. El representante del Ministerio Público explicó que contaban con registros fílmicos y otros elementos de convicción que permitían reconstruir con claridad cómo ocurrió el hecho.

De acuerdo con la acusación, Durán ingresó al local y quedó registrado tanto por las cámaras del sector como por las cámaras de seguridad de la joyería. En ese momento, la empleada se encontraba atendiendo a otra persona. El hombre comenzó a observar los relojes y, en cuestión de tres o cuatro minutos, concretó el robo.

Las imágenes permitieron observar el momento en que tomó seis relojes y luego abandonó el lugar. El fiscal describió el mecanismo como un "movimiento simple", en referencia a la modalidad utilizada para sustraer los objetos sin ejercer violencia.

Los relojes, según se informó durante la audiencia, tendrían un valor aproximado de $3,5 millones en total. Sin embargo, pese a los procedimientos realizados posteriormente, ninguno de los elementos pudo ser recuperado.

La Fiscalía atribuyó a Durán el delito de hurto simple en calidad de autor y solicitó una pena de tres meses de cumplimiento efectivo. Para establecer la sanción se tuvieron en cuenta sus antecedentes condenatorios, conforme a los parámetros de los artículos 40 y 41 del Código Penal.

El fiscal explicó que Durán había recibido en mayo una condena de un mes por otro hecho de robo simple, además de contar con un antecedente más antiguo. Por ese motivo, sostuvo que correspondía imponer una pena efectiva y solicitar que se declarara su reincidencia.

Finalmente, el juez resolvió condenarlo a tres meses de prisión de cumplimiento efectivo y dispuso su traslado inmediato al Servicio Penitenciario. Así, el robo de los seis relojes, que quedó registrado íntegramente por las cámaras de seguridad, terminó con el acusado tras las rejas y sin que hasta el momento hayan podido recuperarse los objetos sustraídos.