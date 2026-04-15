El expresidente Alberto Fernández volvió a la escena pública con duras críticas al Gobierno nacional, luego de conocerse el último dato de inflación, que marcó un 3,4% mensual. En ese contexto, cuestionó el rumbo económico de la gestión de Javier Milei y puso el foco en el impacto de la suba de precios sobre la sociedad.

Fernández señaló que el índice inflacionario evidencia que la situación económica continúa siendo compleja y cuestionó las explicaciones oficiales sobre las causas de la suba. El dato de marzo confirmó una aceleración de precios y acumuló varios meses consecutivos sin lograr una desaceleración sostenida.

Además, el exmandatario criticó el estilo de conducción del Gobierno y sostuvo que existe una desconexión entre las medidas adoptadas y la realidad cotidiana de los argentinos, en un contexto de pérdida del poder adquisitivo y dificultades económicas.

En sus declaraciones, también apuntó directamente contra Karina Milei, secretaria general de la Presidencia y una de las figuras más influyentes del entorno del mandatario. Fernández cuestionó su rol dentro del Gobierno y su nivel de incidencia en la toma de decisiones.

El exjefe de Estado ya había manifestado críticas al actual oficialismo en otras intervenciones recientes, donde cuestionó el uso intensivo de redes sociales y la falta de respuestas concretas a los problemas estructurales del país.

Las declaraciones se dan en medio de un escenario económico complejo, marcado por la persistencia de la inflación y el impacto de las políticas de ajuste, que generan tensiones tanto en el plano político como social.

De esta manera, Fernández vuelve a posicionarse en el debate público con cuestionamientos al Gobierno, en un contexto donde la evolución de la inflación y la situación económica continúan siendo uno de los principales focos de preocupación en la Argentina.