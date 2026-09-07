Alberto Fernández dijo que Argentina está desarmada y Milei respondió

La disputa política por la cuestión Malvinas sumó un nuevo capítulo luego de las declaraciones de Alberto Fernández contra Javier Milei. El expresidente cuestionó la presentación que realizó el actual mandatario en cadena nacional y puso el foco en el estado de las Fuerzas Armadas argentinas.

Fernández sostuvo que el país se encuentra “desarmado” y cuestionó que el Gobierno utilice el reclamo por la soberanía de las islas con fines políticos. También apuntó contra la adquisición de los aviones de combate F-16, una de las principales inversiones realizadas durante la actual gestión en materia de Defensa.

El exmandatario consideró que los anuncios de Milei forman parte de una estrategia de exposición política y calificó de “show” la cadena nacional en la que el Presidente abordó la cuestión Malvinas.

Milei salió al cruce

Las declaraciones de Fernández generaron una respuesta directa de Javier Milei. El Presidente utilizó sus redes sociales para cuestionar los dichos de su antecesor y defender las decisiones adoptadas por su administración en materia de Defensa y soberanía.

Los RT de Milei para responderle a Alberto Fernández. (Captura de pantalla)

El intercambio se produjo en un contexto de renovada discusión por las Islas Malvinas, luego de los anuncios del Gobierno nacional y de las iniciativas diplomáticas y estratégicas impulsadas frente al Reino Unido.

La cuestión Malvinas volvió al centro de la agenda

El cruce entre ambos expresidentes se suma a una serie de movimientos del Gobierno de Milei para reforzar el reclamo argentino por la soberanía de las islas.

En paralelo, el Ejecutivo busca sumar respaldo internacional a su estrategia frente al Reino Unido y analiza distintas herramientas vinculadas con la defensa y los recursos estratégicos del Atlántico Sur. La discusión sobre el equipamiento militar argentino volvió así a quedar vinculada directamente con la política de Estado sobre Malvinas.