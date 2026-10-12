Alberto Fernández volvió a referirse a su relación con Cristina Kirchner durante el gobierno que compartieron entre 2019 y 2023 y defendió las decisiones que tomó durante su gestión. El expresidente sostuvo que seguir los planteos de la entonces vicepresidenta sobre la deuda con el Fondo Monetario Internacional (FMI) podría haber provocado una crisis económica de gran magnitud y cuestionó las presiones que recibió para acatar sus decisiones.

“Si le hubiera hecho caso a lo que planteaban con el Fondo Monetario, tal vez hubiera estallado la economía y la Argentina en mil pedazos”, afirmó Fernández durante una entrevista en el podcast Sistema Joaco Santos. El exmandatario aclaró que se trataba de una hipótesis sobre un escenario que finalmente no ocurrió, pero insistió en que incumplir los compromisos con el organismo también habría tenido consecuencias graves.

“Es contrafáctico. Pero creo que era lo que seguramente hubiera pasado”, agregó. Según explicó, la falta de un acuerdo habría llevado al país a entrar en default con el Fondo y a quedar “a la intemperie en el sistema financiero mundial”.

En ese contexto, Fernández volvió sobre las diferencias políticas que marcaron su administración y cuestionó las exigencias para que siguiera las decisiones de su compañera de fórmula. “Era una vicepresidenta con un peso muy importante, sin duda. Pero también se encontró con un presidente que no compartía toda su mirada”, señaló.

Y agregó: “Si cada uno hubiera entendido el rol que tenía, hubiera sido más fácil”. Para el expresidente, la pretensión de que obedeciera a Cristina Kirchner reflejaba un problema en la distribución de responsabilidades dentro del Gobierno. “El solo hecho de que te pidan que obedezcas a la vicepresidenta... Si te piden eso, algo está mal”, planteó.

La deuda con el FMI y el legado de Néstor Kirchner

Fernández también defendió el acuerdo que negoció con el organismo internacional y rechazó las críticas de sectores del kirchnerismo que consideraban que implicaba un programa de ajuste. En su explicación, recordó que al asumir la Presidencia encontró USD 11.000 millones de reservas en el Banco Central y una deuda de USD 44.000 millones.

Además, cuestionó la posibilidad de desconocer los compromisos contraídos durante la gestión de Mauricio Macri, quien había accedido al préstamo del FMI en 2018. “¿Cómo iba a desconocer una deuda contraída por un presidente elegido democráticamente?”, preguntó, aunque consideró que la administración anterior había hecho “un desastre”.

El exmandatario también se refirió a las críticas que recibió por no seguir el camino de Néstor Kirchner, quien canceló la deuda con el organismo durante su presidencia. Fernández sostuvo que comprendía los motivos de aquella decisión, pero afirmó que la situación que enfrentó su Gobierno requería negociar los vencimientos.

“Endeudarse con el Fondo es muy costoso”, reconoció al explicar que la presencia del organismo condiciona las posibilidades de desarrollo de un país. Sin embargo, remarcó que no podía seguir postergando las negociaciones frente a los compromisos que debía afrontar la Argentina.

La política fiscal y las críticas a Milei

En otro tramo de la entrevista, Fernández defendió el objetivo de alcanzar el equilibrio fiscal, aunque cuestionó que se intentara conseguir de manera inmediata. Según explicó, durante su administración había previsto una reducción gradual del déficit hasta llegar al 0,98% al cierre de los cuatro años de Gobierno.

“Yo creo que el equilibrio fiscal es necesario. No soy de los que creen que el déficit fiscal no importa. Es muy importante no tener déficit fiscal”, afirmó.

Sin embargo, utilizó ese argumento para cuestionar la política económica de Javier Milei. “Para lograr el equilibrio fiscal no tenés que ir de la noche a la mañana. Si querés hacerlo de un día para el otro, hacés esto que estamos viviendo”, sostuvo.

En esa línea, enumeró las consecuencias que atribuyó al ajuste del actual Gobierno: “Te quedás sin rutas, sin infraestructura, sin trenes, sin energía atómica, los salarios son un desastre y te quedás como estás ahora”.

Por último, el expresidente destacó el impacto del gasoducto Néstor Kirchner y aseguró que la obra permite ahorrar alrededor de USD 10.000 millones en importaciones. También cuestionó al Gobierno de Milei al señalar que, si el proyecto se hubiera terminado durante su administración, la Argentina estaría en condiciones de exportar gas a Brasil.

Con sus declaraciones, Fernández volvió a defender las decisiones económicas de su presidencia y a exponer las diferencias con Cristina Kirchner, al tiempo que apuntó contra el rumbo fiscal del actual Gobierno nacional.