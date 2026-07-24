Aldebaran Resources completó un financiamiento por 25 millones de dólares canadienses mediante la colocación de certificados de suscripción, una operación destinada a respaldar la creación de Centauri Minerals, la nueva compañía que concentrará los activos de exploración distintos del proyecto Altar, en la provincia de San Juan.

La operación constituye uno de los pasos centrales del proceso de escisión corporativa (spin-out) anunciado por la empresa meses atrás, mediante el cual busca separar sus proyectos en distintas compañías para permitir una gestión independiente y facilitar el acceso a nuevas fuentes de financiamiento.

Los fondos fueron obtenidos a través de una colocación de subscription receipts, un instrumento financiero que mantiene el dinero en custodia hasta que se cumplan determinadas condiciones vinculadas a la concreción de la escisión. Una vez finalizado ese proceso, los certificados serán convertidos en acciones de Centauri Minerals.

Según informó la compañía, el financiamiento fue suscripto íntegramente por inversionistas institucionales y estratégicos, reflejando el interés del mercado por los activos que integrarán la nueva empresa.

La futura Centauri Minerals reunirá diversos proyectos de exploración en Argentina que actualmente forman parte de la cartera de Aldebaran, mientras que esta última mantendrá su foco exclusivamente en el proyecto de cobre Altar, uno de los mayores depósitos cupríferos aún no desarrollados del país y ubicado en el departamento Calingasta, en San Juan.

Con esta reorganización, Aldebaran apunta a concentrar sus recursos financieros y técnicos en el avance de Altar, mientras que Centauri podrá desarrollar de manera independiente el potencial de sus propios activos de exploración y buscar nuevas oportunidades de crecimiento.

La empresa señaló que el cierre definitivo de la escisión continúa sujeto al cumplimiento de distintas condiciones habituales para este tipo de operaciones, entre ellas la aprobación de las autoridades regulatorias y el cumplimiento de los requisitos establecidos para la distribución de las acciones de la nueva sociedad.

Una vez completado el proceso, los actuales accionistas de Aldebaran recibirán acciones de Centauri Minerals, convirtiéndose en propietarios de ambas compañías. De esta manera, la empresa busca poner en valor cada uno de sus activos mediante estructuras corporativas especializadas.

El proyecto Altar continuará siendo el principal activo de Aldebaran. El yacimiento, ubicado en el cinturón cuprífero andino de San Juan, alberga uno de los mayores recursos de cobre y oro aún sin desarrollar a nivel mundial y continúa avanzando con campañas de exploración y estudios técnicos destinados a definir su futura explotación.

La compañía considera que la separación de los negocios permitirá acelerar el desarrollo de los distintos proyectos, facilitar futuras inversiones y ofrecer a los accionistas una exposición diferenciada entre un activo de cobre de gran escala y una cartera de proyectos de exploración con potencial de crecimiento.