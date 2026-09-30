El interés de empresas alemanas por ampliar sus negocios en Argentina creció en medio de los cambios geopolíticos internacionales y la búsqueda europea de nuevos proveedores. Minería, energía y agroalimentos aparecen entre los sectores con mayor potencial, aunque el elevado riesgo país y la incertidumbre de cara a las elecciones de 2027 condicionan las inversiones en el corto plazo.

La embajadora de Alemania en Argentina, Catalina Cullas, destacó que existe una oportunidad para profundizar las relaciones comerciales entre ambos países. La diplomática señaló especialmente el interés por minería, energía y agricultura, además de las posibilidades que podrían abrirse en infraestructura, innovación y construcción de plantas industriales.

“Argentina se ha abierto al mundo y creo que de ahí pueden surgir buenas colaboraciones”, expresó Cullas durante un encuentro realizado en la embajada alemana y del que participaron representantes empresariales e instituciones vinculadas a ambos países.

Los factores que favorecen el interés alemán

Desde la representación diplomática identificaron tres elementos que actualmente impulsan el acercamiento: la apertura del mercado argentino y la evolución de algunos indicadores macroeconómicos, la intención de Alemania y Europa de diversificar sus inversiones frente a las tensiones geopolíticas y las oportunidades vinculadas al acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea.

El escenario internacional también juega un papel central. Alemania busca reducir su dependencia de determinados mercados y proveedores, especialmente en materias primas y energía. En ese contexto, Argentina aparece como una alternativa por sus recursos minerales y energéticos.

El litio es uno de los recursos que despierta especial atención. Hans-Dieter Holtzmann, director de proyecto para el Cono Sur de la Fundación Friedrich Naumann, aseguró que el interés alemán por Argentina aumentó y mencionó incluso recientes recorridas por Salta para analizar potenciales proyectos mineros.

Riesgo país y elecciones, las principales preocupaciones

Pese a las oportunidades, desde Alemania remarcaron que las compañías necesitan previsibilidad antes de avanzar con nuevas inversiones. Cullas sostuvo que el riesgo país argentino “sigue siendo alto”, mientras el sector empresarial también observa qué ocurrirá con las reglas económicas después de las elecciones de 2027.

El indicador volvió a superar recientemente los 600 puntos básicos, luego de varias jornadas consecutivas de subas, en un contexto en el que los mercados también siguen la evolución de las reservas, el financiamiento de la deuda y el escenario electoral.

Julieta Barra, gerente de Comercio Exterior de la Cámara Argentino-Alemana, remarcó que muchas compañías germanas mantienen una mirada de largo plazo sobre Argentina, debido a que algunas llevan más de un siglo operando en el país. Sin embargo, afirmó que contar con proyección y reglas de juego claras continúa siendo prioritario para el empresariado.

La energía también aparece como uno de los puntos estratégicos de la relación bilateral. Entre los proyectos mencionados se encuentra el suministro de Gas Natural Licuado argentino a Alemania, con entregas estimadas desde fines de 2027, como parte de la estrategia europea para diversificar sus fuentes energéticas.