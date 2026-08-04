Con la llegada de las bajas temperaturas aumentan las consultas por cuadros respiratorios. Tos, fiebre, congestión, dolor corporal o dificultad para respirar suelen aparecer como síntomas comunes, pero no siempre corresponden a la misma enfermedad. Saber diferenciarlas puede evitar complicaciones y permitir un tratamiento adecuado. En el programa Salud & Bienestar, que se emite por HUARPE TV (19.2 TDA), Kick y YouTube, el neumonólogo Marzio Meglioli explicó cuáles son las principales diferencias entre la alergia, la gripe y la neumonía, y por qué la consulta médica oportuna resulta fundamental.

"La neumonía sigue siendo la primera causa de morbimortalidad en las personas adultas, en los niños y en los pacientes inmunodeprimidos", advirtió el especialista, al remarcar que se trata de una enfermedad potencialmente grave que requiere un diagnóstico precoz.

Qué síntomas ayudan a diferenciarlas

Meglioli explicó que, en la mayoría de los casos, quien padece alergias suele conocer ese diagnóstico porque presenta síntomas repetitivos a lo largo del tiempo. En cambio, los cuadros virales como la gripe o el COVID pueden generar síntomas respiratorios más intensos y comprometer todo el organismo.

Mientras el resfrío afecta principalmente la nariz y la garganta, la gripe suele acompañarse de fiebre, dolores musculares, cansancio, tos y abundantes secreciones. Además, recordó que el COVID continúa circulando y que muchas personas presentan secuelas durante varias semanas, como pérdida del olfato, alteraciones del gusto, fatiga persistente o falta de energía.

Cuando la fiebre se mantiene durante más de dos o tres días junto con tos y expectoración, el profesional indicó que es indispensable descartar una neumonía.

"Fiebre, tos y expectoración es una tríada clásica. Lo primero que hay que hacer es pedir una radiografía y análisis porque hay que descartar una posible neumonía", señaló.

El médico aclaró además que una gripe no "se transforma" directamente en neumonía. Sin embargo, la inflamación persistente de las vías respiratorias puede favorecer que bacterias aprovechen ese ambiente y produzcan una infección pulmonar, especialmente en personas con defensas bajas, enfermedades crónicas o factores de riesgo.

La importancia de consultar y evitar la automedicación

Otro de los puntos centrales de la entrevista fue el uso inadecuado de antibióticos. Meglioli manifestó su preocupación por la facilidad con la que muchas personas acceden a estos medicamentos sin indicación médica, una práctica que favorece la resistencia bacteriana y dificulta los tratamientos futuros.

"No se automediquen, menos con antibióticos", enfatizó.

Según explicó, el uso indiscriminado obliga cada vez con mayor frecuencia a recurrir a antibióticos más potentes, tratamientos inyectables e incluso internaciones por infecciones que podrían haberse tratado de manera más sencilla.

El especialista también recordó que la vacunación continúa siendo una de las principales herramientas de prevención. Recomendó la vacuna antigripal para mayores de 65 años, niños pequeños y personas con factores de riesgo, además de la vacuna contra el neumococo en quienes presentan enfermedades crónicas o antecedentes de neumonías.

Finalmente, dejó un mensaje claro para quienes atraviesan síntomas respiratorios durante esta época del año:

"Cualquier duda, consulten al médico. Todavía estamos a tiempo de vacunarnos y evitar complicaciones".

Reconocer las diferencias entre una alergia, una gripe y una neumonía permite actuar con rapidez, recibir el tratamiento correcto y disminuir el riesgo de complicaciones. Frente a síntomas persistentes o fiebre prolongada, la consulta médica sigue siendo la mejor decisión.