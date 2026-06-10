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Alerta amarilla por nevadas y vientos fuertes en siete provincias, incluido San Juan
POR REDACCIÓN
El Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta amarilla que pone el foco en la provincia de San Juan, donde se prevén fuertes vientos y nevadas en distintas zonas, especialmente en áreas cordilleranas. El fenómeno también alcanza a otras provincias del país, con distintos niveles de impacto.
En el caso de San Juan, el organismo anticipa vientos del sector oeste con velocidades que oscilarán entre los 50 y 65 kilómetros por hora, con ráfagas que podrían superar los 90 km/h en forma localizada. Estas condiciones podrían generar complicaciones en la circulación, caída de objetos y afectación de actividades al aire libre.
La situación no es aislada y forma parte de un frente meteorológico que también afecta a La Rioja y Catamarca, donde se esperan condiciones similares en cuanto a intensidad del viento, ampliando el impacto en la región del oeste y noroeste argentino.
Además, rige una alerta amarilla por nevadas que incluye a San Juan junto a Mendoza. En estas provincias se prevén precipitaciones níveas de intensidad moderada a localmente fuerte, con acumulaciones estimadas entre 10 y 30 centímetros, especialmente en zonas cordilleranas, aunque no se descartan valores superiores de manera puntual.
El fenómeno también se replica en el sur del país, con alertas por viento en Chubut y Santa Cruz, donde las ráfagas podrían superar los 90 km/h, y por nevadas persistentes en Tierra del Fuego, con acumulaciones de entre 10 y 20 centímetros.
Según el SMN, este tipo de alertas implica fenómenos con capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de actividades cotidianas, por lo que se recomienda extremar precauciones, especialmente en zonas de montaña y rutas.
Entre las principales recomendaciones, se sugiere evitar salir durante los eventos más intensos, asegurar objetos que puedan ser desplazados por el viento, no refugiarse bajo estructuras inestables y extremar la precaución al conducir. En caso de nevadas, se aconseja evitar actividades al aire libre, retirar la nieve acumulada en techos y circular únicamente con vehículos preparados para hielo y nieve.
Las autoridades también insisten en la importancia de mantenerse informados a través de canales oficiales y contar con una mochila de emergencias que incluya linterna, radio, documentación y teléfono, ante posibles contingencias derivadas de las condiciones climáticas.