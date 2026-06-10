El Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta amarilla que pone el foco en la provincia de San Juan, donde se prevén fuertes vientos y nevadas en distintas zonas, especialmente en áreas cordilleranas. El fenómeno también alcanza a otras provincias del país, con distintos niveles de impacto.

En el caso de San Juan, el organismo anticipa vientos del sector oeste con velocidades que oscilarán entre los 50 y 65 kilómetros por hora, con ráfagas que podrían superar los 90 km/h en forma localizada. Estas condiciones podrían generar complicaciones en la circulación, caída de objetos y afectación de actividades al aire libre.

La situación no es aislada y forma parte de un frente meteorológico que también afecta a La Rioja y Catamarca, donde se esperan condiciones similares en cuanto a intensidad del viento, ampliando el impacto en la región del oeste y noroeste argentino.

Las zonas afectadas por vientos fuertes para hoy. (Captura: smn.gob.ar)

Además, rige una alerta amarilla por nevadas que incluye a San Juan junto a Mendoza. En estas provincias se prevén precipitaciones níveas de intensidad moderada a localmente fuerte, con acumulaciones estimadas entre 10 y 30 centímetros, especialmente en zonas cordilleranas, aunque no se descartan valores superiores de manera puntual.

Las zonas afectadas por nevadas. (Captura: smn.gob.ar)

El fenómeno también se replica en el sur del país, con alertas por viento en Chubut y Santa Cruz, donde las ráfagas podrían superar los 90 km/h, y por nevadas persistentes en Tierra del Fuego, con acumulaciones de entre 10 y 20 centímetros.

Según el SMN, este tipo de alertas implica fenómenos con capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de actividades cotidianas, por lo que se recomienda extremar precauciones, especialmente en zonas de montaña y rutas.

Entre las principales recomendaciones, se sugiere evitar salir durante los eventos más intensos, asegurar objetos que puedan ser desplazados por el viento, no refugiarse bajo estructuras inestables y extremar la precaución al conducir. En caso de nevadas, se aconseja evitar actividades al aire libre, retirar la nieve acumulada en techos y circular únicamente con vehículos preparados para hielo y nieve.

Las autoridades también insisten en la importancia de mantenerse informados a través de canales oficiales y contar con una mochila de emergencias que incluya linterna, radio, documentación y teléfono, ante posibles contingencias derivadas de las condiciones climáticas.