La Organización de las Naciones Unidas encendió una señal de alerta en pleno desarrollo del Mundial 2026: advirtió que la final del torneo, programada para el domingo 19 de julio a las 16 en el MetLife Stadium de Nueva Jersey, podría disputarse bajo condiciones de calor extremo que afectarían el normal desarrollo del partido.

El informe advierte el ingreso de una masa de aire cálido sobre Estados Unidos durante ese fin de semana, lo que provocaría temperaturas superiores a los niveles recomendados para la práctica del fútbol profesional en competencias de alto rendimiento.

Según el documento difundido por la Secretaría de Cambio Climático, el aumento de la temperatura no solo impactaría en el juego, sino también en la organización general del evento. Además, se plantea un escenario de posible desigualdad competitiva, ya que no todos los equipos podrían enfrentar las mismas condiciones de exposición al calor.

La preocupación no es nueva en el torneo. Durante la fase de grupos ya se registraron partidos disputados con temperaturas superiores a los 28 grados, como los encuentros entre Arabia Saudita y Uruguay, y Suecia ante Túnez. En esos casos, la FIFPRO recomienda ajustes o incluso suspensiones preventivas cuando se superan ciertos umbrales térmicos.

El organismo utiliza como referencia el índice de temperatura de bulbo húmedo (WBGT), que combina factores como humedad, viento, radiación solar y temperatura ambiente para medir el impacto real del clima sobre el cuerpo humano.

En este contexto, el informe advierte que las condiciones previstas para la final del Mundial podrían superar los límites considerados seguros, lo que obligaría a los organizadores y a la FIFA a evaluar posibles medidas de mitigación si el escenario se confirma.

De esta manera, la final del Mundial 2026 no solo genera expectativa deportiva, sino también preocupación por un factor externo que podría condicionar uno de los eventos más importantes del fútbol mundial.