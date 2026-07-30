La edad de inicio de los consumos problemáticos en San Juan sigue bajando y hoy se ubica, en promedio, en los 13 años. Así lo confirmó la directora de Consumos Problemáticos, Daniela Merlo, quien advirtió que incluso ya detectaron casos de niños más pequeños con consumos de alcohol, tabaco y otras sustancias. El dato surge del Observatorio Provincial de Drogas, una herramienta con la que el organismo releva información para diseñar políticas públicas y reforzar las acciones de prevención y asistencia.

Según explicó en el Café de la Política que se emite por HUARPE TV, en las entrevistas que realizan aparecen “antecedentes de consumo de alcohol y cigarrillos desde edades muy tempranas, mientras que luego se incorporan otras sustancias como marihuana y cocaína”.

La funcionaria señaló que el descenso en la edad de inicio es hoy una de las principales preocupaciones del área. Por ese motivo, la estrategia de este año apunta especialmente a niños y adolescentes, con intervenciones en escuelas, clubes deportivos, instituciones religiosas y otros espacios donde se desarrolla la vida cotidiana de los jóvenes.

Los datos que recopila el observatorio también permiten conocer cómo evoluciona la problemática en la provincia. A partir de esas estadísticas, la Dirección adapta los programas preventivos y de asistencia, priorizando las zonas y grupos etarios donde se detecta una mayor demanda.

Merlo destacó que la actual gestión logró ampliar la presencia territorial y que ese trabajo explica, en parte, el incremento de consultas. "Cuando salimos a territorio la demanda aumenta mucho porque la gente toma conciencia de que tiene un problema y sabe dónde pedir ayuda", sostuvo.

De acuerdo con el relevamiento oficial, los departamentos que concentran la mayor cantidad de casos y las situaciones más complejas son Rawson y Chimbas, donde además funcionan dispositivos específicos de atención.

Un centro especializado para Chimbas

Entre los proyectos más importantes que impulsa la Dirección figura la creación de un nuevo centro en Chimbas destinado a personas con consumos problemáticos que además presentan patologías psiquiátricas.

Merlo explicó que el inmueble ya fue asignado al Ministerio de Familia y Desarrollo Humano y que el proyecto se encuentra en marcha. El establecimiento estará diseñado para que cada paciente transite distintas etapas del tratamiento, desde el ingreso hasta la reinserción social y laboral.

La funcionaria indicó que el nuevo dispositivo ofrecerá un abordaje integral con participación de distintas áreas del Estado, incluyendo salud, educación, deporte, ambiente y producción. Además, incorporará talleres, huertas y capacitación en oficios para favorecer la recuperación y evitar que los pacientes recaigan una vez finalizado el tratamiento.

Finalmente, remarcó que uno de los principales cambios de la gestión fue visibilizar una problemática que durante años permaneció oculta. "No nos podemos tapar esta realidad", afirmó, y sostuvo que la difusión, el trabajo en territorio y la planificación basada en datos permitieron fortalecer la red de asistencia en toda la provincia.

Textuales

Daniela Merlo / Directora de Consumos Problemáticos