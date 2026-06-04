Alex Albon se contactó con Alpine y Colapinto podría perder su lugar

La parrilla de la categoría reina se sacudió con una noticia que llega desde el viejo continente. Alexander Albon, quien actualmente corre para Williams, habría iniciado gestiones personales para cambiar de rumbo profesional. Según informó el medio RacingNews 365, el piloto tailandés se puso en contacto directo con Alpine para evaluar sus posibilidades de sumarse al equipo en 2027.

Esta movida responde al presente complicado que el piloto vive en la escudería de Grove, donde los resultados no acompañan y el desarrollo del auto para la temporada 2026 genera ciertas dudas técnicas.

El entorno del nacido en Tailandia empezó a mover las fichas tras su floja performance en el Gran Premio de Canadá. Albon, que llegó a Williams en 2022 y fue el primer compañero de Franco Colapinto cuando este subió en 2024, también realizó sondeos en Audi y Aston Martin. Su rendimiento dentro del equipo inglés se desdibujó tras la llegada de Carlos Sainz, lo que motivó a su entorno a buscar alternativas competitivas.

Mientras tanto, en Alpine disfrutan de una realidad mucho más positiva tras un 2025 que fue difícil. Flavio Briatore, una figura de peso en la formación francesa, se mostró muy conforme con la situación actual y lanzó una frase contundente al decir que "teníamos el bueno y el malo, ahora solo queda el bueno" para describir el momento del equipo. El directivo italiano también destacó el trabajo de la pareja actual de pilotos asegurando que "es muy sólido" lo que vienen demostrando en pista.

Sin embargo, el futuro del piloto argentino no está totalmente asegurado para el largo plazo. Briatore fue muy claro sobre los planes de la escudería al declarar que "hoy tenían a Franco Colapintio y Pierre Gasly y que para 2027 tendrán a Gasly porque firmaron su renovación hasta 2028" lo cual deja una puerta abierta sobre el segundo asiento. Ante este panorama incierto, el joven pilarense se mantiene enfocado en sus tareas y afirmó que "el objetivo es volver a terminar entre los 10 primeros" en las próximas carreras.

Franco Colapinto, quien siempre tiene presente sus orígenes, no olvida a las leyendas que lo inspiraron y recordó que "Ayrton Senna es mi ídolo y mi héroe más grande" mientras encara los preparativos de la próxima fecha.

La posible llegada de Albon a Alpine lo pondría en una situación compleja de cara al futuro, aunque el tailandés también correría riesgos por la fuerte política interna que maneja Briatore y la presencia consolidada de Gasly.