El comercio minorista convocó a dejar de comprar productos de Arcor durante una semana en protesta por los aumentos arbitrarios que dispuso la firma en su amplia gama de artículos, que abarcan desde fideos y caramelos hasta diversos rubros de enlatados.

La medida fue impulsada por Fernando Savore, vicepresidente de la Confederación General Almacenera Nacional (CGA) y dirigente de la Federación de Almaceneros, quien señaló que una empresa líder del mercado de alimentos —dando a entender sin nombrarla que se trataba de la tradicional compañía cordobesa de la familia Pagani— había fijado incrementos que los comercios de barrio no están dispuestos a convalidar.

"El aumento promedio que informa la empresa es del 6%, pero hay productos que se dispararon mucho más que eso", precisó el dirigente empresario en declaraciones periodísticas.

Según detalló el sector, desde hace más de cinco años Arcor, al igual que otras firmas líderes como Danone, La Serenísima y Coca Cola, abandonó la práctica de enviar listas de precios a los comercios y se limita a una "comunicación informal" de cada suba, una modalidad implementada para evitar controles en un contexto donde el actual Gobierno barrió con cualquier seguimiento de precios o pedido de explicaciones.

Frente a este escenario, Savore —quien está al frente de un mercadito o autoservicio de barrio en Morón desde hace décadas— advirtió que el impacto de una suba masiva en los alimentos podría ser letal para la economía familiar. "Si no defendemos nosotros el bolsillo de nuestros clientes, qué otra cosa vamos a hacer", reflexionó en diálogo con Página/12, y agregó: "La sugerencia a nuestros colegas es que dejemos de comprar productos de la marca por una semana. Total, nadie se va a quedar sin comer galletitas o fideos porque no haya oferta de esta marca; afortunadamente todavía existen muchas marcas pyme en el mercado que pueden sustituir con facilidad la falta de una marca determinada en las góndolas".

La convocatoria repercutió velozmente en distintos puntos del país, tanto por el apoyo inmediato que recibió en algunas provincias como por la presión ejercida sobre dirigentes locales para que fijaran posición.

El reclamo también dejó expuestas prácticas comerciales habituales que restan transparencia a la actividad: Savore explicó que las grandes marcas trabajan con precios de referencia sobre los cuales aplican "bonificaciones".

"Si a mí me llega un producto de valor de referencia 100, pero viene con una bonificación del 15 por ciento, mi precio de costo es de 85. Entonces yo establezco mi margen de ganancia sobre ese precio de 85 y así defino mi precio de venta", describió el dirigente bonaerense, y aclaró que "si de un día para otro me sacan la bonificación, como sucede, entonces a mí el costo unitario me aumentó en 15 y me obliga modificar mi precio final".

Ante la postura de los comerciantes, la primera respuesta de Arcor fue señalar que este ajuste "era el primero en tres meses", argumento que Savore calificó como una respuesta engañosa al sostener que, cuando se modifican las bonificaciones, la empresa alega que se trata simplemente de un cambio en las modalidades de comercio y no de aumentos reales.

Mientras diferentes grupos de dueños de comercios de barrio ya acordaron frenar las compras por una semana y asociaciones de kiosqueros comenzaron a debatir internamente si se suman —sin descartarse un comunicado conjunto de diversas cámaras de pequeños empresarios en las próximas horas—, las repercusiones también alcanzan a los fabricantes pymes de fideos, golosinas, mermeladas, salsas y conservas que compiten en las mismas categorías.

Al evaluar la situación del consumo actual y el rol protagónico que pueden asumir los clientes en defensa de su bolsillo, el dirigente concluyó que "el día 20 es fin de mes" por la falta de dinero en el bolsillo de los trabajadores, y confirmó que están en tratativas para ofrecer una canasta básica de productos navideños a $9.000, replicando el buen resultado obtenido el año pasado con una propuesta similar.