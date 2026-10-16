Alondra murió por neumonía bilateral y la Justicia busca determinar qué pasó

La autopsia practicada a Alondra, la niña de 8 años que murió en el Hospital Dr. Aldo Cantoni de Calingasta, determinó de manera preliminar que la causa del fallecimiento fue una neumonía bilateral. En paralelo, la Justicia avanza con una investigación para reconstruir las circunstancias de su muerte y establecer si existieron irregularidades en la atención médica que recibió durante los días previos.

El caso generó conmoción en el departamento y fuertes cuestionamientos de la familia hacia los profesionales que intervinieron en las distintas consultas. Sus familiares sostienen que la menor fue atendida en reiteradas oportunidades por un cuadro que inicialmente fue diagnosticado como angina y que, pese al empeoramiento de los síntomas, regresó a su domicilio sin que se le realizaran estudios complementarios, según su relato.

De acuerdo con lo que contó Julia Savela, tía de la niña, en una entrevista con Radio Sarmiento, Alondra comenzó a sentirse mal el domingo. En esa primera consulta, el médico Jorge Alaniz le habría diagnosticado angina y recetado amoxicilina e ibuprofeno antes de enviarla nuevamente a su casa.

Sin embargo, la evolución del cuadro habría sido desfavorable. Según la reconstrucción de la familia, la pequeña continuó con fiebre y comenzó a sufrir fuertes dolores en las piernas, al punto de tener dificultades para caminar y mantenerse en pie. Ante la persistencia de los síntomas, su madre, Silvana, volvió a trasladarla al hospital.

El martes por la tarde, alrededor de las 16, Alondra se descompensó al ingresar a la guardia y perdió el conocimiento. El personal de enfermería intervino para asistirla y, posteriormente, fue atendida por otro médico, identificado por la familia con el apellido L. Según el testimonio de su tía, la niña recuperó la conciencia durante un breve período y preguntó por su mamá.

De acuerdo con la versión familiar, la madre fue apartada mientras el personal intentaba asistir a la pequeña. Cerca de una hora después, los familiares recibieron la noticia de que Alondra había fallecido. La explicación que les dieron, según el relato de Julia, fue que había sufrido un paro cardíaco.

La familia también cuestionó la falta de información sobre lo ocurrido durante la última atención y señaló que inicialmente no pudo ver el cuerpo de la niña. Sus integrantes sostienen que Alondra no tenía enfermedades preexistentes y reclamaron que se esclarezcan las circunstancias de su muerte.

La investigación judicial

La causa está a cargo del fiscal Sebastián Gómez y la ayudante fiscal Agustina Pérez, de la UFI Delitos Especiales. La investigación busca determinar si hubo mala praxis y si las decisiones adoptadas durante las consultas fueron adecuadas para los síntomas que presentaba la paciente.

Entre las medidas dispuestas, la Fiscalía solicitó el secuestro de la historia clínica completa de Alondra. La documentación permitirá reconstruir las atenciones que recibió, los diagnósticos registrados, los tratamientos indicados y la evolución de su estado de salud.

Además, se solicitaron estudios histopatológicos complementarios a la autopsia, cuyos resultados deberán ser analizados por especialistas. Esos informes aportarán elementos para establecer las características del cuadro que provocó el fallecimiento y evaluar si existieron omisiones o errores en el diagnóstico y tratamiento.

La determinación preliminar de que la niña murió por neumonía bilateral constituye un dato central para la investigación, aunque por sí sola no establece que haya existido responsabilidad profesional. La Justicia deberá analizar los antecedentes médicos y las pericias para determinar si la atención brindada se ajustó a los procedimientos correspondientes.

La familia anticipó que avanzará con una denuncia penal contra los profesionales intervinientes y espera que los resultados de los estudios permitan esclarecer lo ocurrido.

Convocaron a una marcha para pedir justicia

En medio del dolor, los familiares convocaron a una movilización para este viernes 16 de octubre en Calingasta, bajo la consigna “Justicia por Alondra” y el mensaje “Su sonrisa también importa”.

La concentración está prevista para las 14 en la plaza departamental. La convocatoria invita a los participantes a llevar velas y globos blancos. Desde allí, la marcha se dirigirá hasta las puertas del Hospital Dr. Aldo Cantoni, donde falleció la niña.

El reclamo apunta a obtener respuestas sobre las circunstancias de la muerte y determinar si hubo responsabilidades en las distintas atenciones médicas. Mientras tanto, la investigación judicial continuará con el análisis de la historia clínica y los resultados de los estudios periciales para establecer qué ocurrió y si corresponde atribuir responsabilidades penales.