En la antesala del Gran Premio de Mónaco, Alpine volvió a captar la atención fuera de las pistas al anunciar una nueva alianza comercial con Pommery, una de las casas de champagne más prestigiosas de Francia, que se incorporará como proveedor exclusivo de la escudería francesa. La noticia se conoció este viernes y forma parte de una estrategia más amplia para fortalecer la imagen de marca del equipo dentro de la Fórmula 1.

La incorporación de Pommery se suma a una serie de movimientos comerciales que buscan asociar a Alpine con firmas vinculadas al lujo, la exclusividad y la tradición francesa. Desde el equipo destacaron la importancia de construir alianzas que reflejen los valores de sofisticación y excelencia que pretenden proyectar tanto dentro como fuera de los circuitos.

El acuerdo llega apenas días después de que Alpine confirmara una alianza de gran impacto con la firma italiana Gucci, que se convertirá en patrocinador principal de la escudería a partir de la temporada 2027. Incluso, distintos medios especializados señalaron que el equipo adoptará una nueva identidad comercial vinculada a la reconocida marca de moda.

La apuesta por las marcas premium se da en un contexto deportivo positivo para Alpine, que afronta el Gran Premio de Mónaco con expectativas renovadas. La escudería cuenta en su alineación con el argentino Franco Colapinto y el francés Pierre Gasly, quienes buscarán extender el buen momento del equipo en una de las carreras más emblemáticas del calendario mundial.

Mientras la actividad deportiva se desarrolla en las calles del Principado, Alpine continúa fortaleciendo su posicionamiento comercial. Con la llegada de Pommery y la futura incorporación de Gucci, la estructura francesa apuesta a convertirse en una de las marcas más distinguidas y reconocibles dentro del paddock de la máxima categoría del automovilismo mundial.