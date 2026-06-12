Alpine celebró la decisión de la FIA que devolvió el podio a Gasly

La escudería Alpine celebró la decisión de la Federación Internacional del Automóvil (FIA) que devolvió a Pierre Gasly el tercer puesto obtenido en el Gran Premio de Mónaco. La resolución llegó luego de que los comisarios deportivos aceptaran el pedido de revisión presentado por el equipo francés y anularan las dos penalizaciones de cinco segundos que habían relegado al piloto fuera del podio.

Minutos antes del inicio de la actividad del Gran Premio de España en Barcelona, Alpine difundió un comunicado en el que manifestó su satisfacción por el fallo. “Damos la bienvenida a la decisión tomada por la FIA de considerar admisible nuestro Derecho de Revisión tras la clasificación final del Gran Premio de Mónaco del pasado fin de semana”, expresó el equipo.

La escudería destacó además que la resolución permitió corregir el resultado final de la competencia. “Como resultado, los comisarios han revocado las dos penalizaciones de cinco segundos impuestas al auto N°10, lo que restablece el tercer puesto final del equipo”, agregó el comunicado oficial.

La controversia se había originado tras la carrera disputada en el Principado, cuando Gasly y otros cinco pilotos fueron sancionados por una supuesta infracción al límite de velocidad de 60 km/h en el pitlane. Sin embargo, Alpine sostuvo desde el primer momento que existía un error en los datos utilizados para aplicar los castigos.

Durante la audiencia celebrada esta semana, la Formula One Management reconoció que hubo una equivocación en la medición de la distancia del carril de boxes. Según se explicó, el bucle de entrada resultó ser 77 centímetros más corto de lo establecido, lo que provocó que las velocidades calculadas fueran superiores a las reales.

La decisión terminó beneficiando únicamente a Alpine, ya que fue el único equipo que presentó un reclamo formal. Con la restitución del tercer puesto para Gasly, la escudería francesa recuperó un resultado clave y volvió a celebrar un podio que consideraba legítimamente suyo desde que cayó la bandera a cuadros en Mónaco.