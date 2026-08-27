Alpine confirmó a Franco Colapinto para la temporada 2027 de la Fórmula 1

La escudería francesa Alpine hizo oficial la continuidad de Franco Colapinto para la temporada 2027 de la Fórmula 1, consolidando así al joven piloto argentino de 23 años por segundo año consecutivo en la máxima categoría del automovilismo mundial.

El anuncio se dio a conocer al término del receso de verano boreal y trajo tranquilidad al corredor, quien aguardaba esta confirmación desde hacía semanas tras un sostenido esfuerzo en su nivel de conducción y madurez en pista. En las plataformas sociales, el equipo manifestó “Continuamos el viaje. Franco Colapinto completa nuestra alineación para 2027″, mensaje que estuvo acompañado por un registro audiovisual donde el deportista interactúa con su compañero Pierre Gasly, el asesor ejecutivo Flavio Briatore y Steve Nielsen.

Durante la presentación de la renovación de su vínculo con la escuadra con sede en Enstone, el deportista bonaerense se mostró entusiasmado por seguir formando parte de la grilla. “Estoy muy contento de permanecer con este equipo en 2027. Me siento muy feliz y muy establecido aquí, y ha sido aún mejor que hayamos hecho un progreso significativo este año en comparación con el pasado. Tenemos muchos más logros por alcanzar y sé que el equipo está trabajando muy duro para encontrar rendimiento y hacer que el coche sea cada vez mejor. Nuestros objetivos a largo plazo son claros: competir y ganar, y estoy agradecido al equipo, a Flavio y a Steve por la confianza depositada en mí para ser uno de sus pilotos en el futuro. Tengo muchas ganas de ver cómo se desarrollan las cosas y de centrarme, ante todo, en mi trabajo en la pista”.

Asimismo, el asesor ejecutivo Flavio Briatore analizó el acuerdo y ponderó las virtudes del corredor argentino. “Estamos muy contento de confirmar nuestra alineación de pilotos para 2027 con Franco permaneciendo como piloto titular junto a Pierre. Para mí, mantener la consistencia es muy importante. Ahora estamos establecido desde el punto de vista de los pilotos y he dicho muchas veces que, si bien esto es una parte importante del rompecabezas, lo más significativo que debemos hacer bien es diseñar y construir un auto de carreras rápido, que absolutamente sigue siendo nuestra máxima prioridad. Hemos visto a Franco realmente crecer y madurar hasta convertirse en un gran piloto este año. Sus resultados en Miami y Montréal confirmaron especialmente lo que ya sabía: Franco pertenece a la Fórmula Uno y pertenece a este equipo. Espero que tanto Franco como Pierre sigan haciendo un trabajo fantástico en la pista y que todo el equipo empuje incansablemente hasta que estemos luchando, y ganando, en la parte delantera de este deporte”, puntualizó el directivo italiano, quien inicialmente propició la llegada del joven mediante una cesión por cinco años desde la estructura Williams al visualizar su talento de largo plazo.

Por su parte, el corredor de Pilar reafirmó su compromiso de cara al futuro y sintetizó su estado con un lacónico “Todo ok” de conformidad con su continuidad en el equipo galo. La renovación se fundamenta en su desempeño deportivo, habiendo logrado sumar puntos en seis de las 12 fechas iniciales de la temporada 2026.

En las jornadas de clasificación, de acuerdo con las estadísticas oficiales, de acuerdo con las estadísticas oficiales, exceptuando un despiste sufrido en Silverstone, la brecha respecto a Gasly nunca superó las tres décimas de segundo. Cabe destacar que su compañero, de 30 años, cuenta con una trayectoria de 189 Grandes Premios y registra una victoria en el Gran Premio de Italia de 2020.

En lo que respecta al campeonato actual de constructores, Alpine demostró un crecimiento con su monoplaza A526, ubicándose como el mejor del resto en las primeras seis competencias y logrando un séptimo puesto en Miami y un sexto lugar en Canadá. Actualmente, la escudería marcha en el sexto puesto con 63 puntos, situándose a sólo tres unidades por detrás de Racing Bulls, que posee 66.

A pesar del interés informal mostrado por otras escuadras durante el período de negociaciones, el piloto bonaerense mantuvo su enfoque en Alpine, respaldado además por el sólido compromiso de su principal auspiciante, que lo acompañará financieramente a lo largo de su trayectoria en la categoría. Las tratativas, que Briatore preveía definir antes de la pausa estival, se profundizaron en Hungría y terminaron de cerrarse en la segunda semana de agosto, tras la participación del joven en los ensayos de neumáticos del próximo año.

La trayectoria del bonaerense comenzó a los nueve años en campeonatos regionales de karting. Su consagración en categorías promocionales llegó en 2019 en la Fórmula 4 Española con Drivex School, donde sumó 11 victorias, 13 podios y 10 pole positions en 21 carreras. En 2020 finalizó tercero tanto en la Fórmula Renault Eurocup como en la Toyota Racing Series, mientras que en 2021 incursionó en el Campeonato Mundial de Resistencia de la FIA y las European Le Mans Series con G-Drive Racing, debutando en las 24 Horas de Le Mans.

Su paso a la Fórmula 3 en 2022 con Van Amersfoort Racing le reportó dos triunfos y cinco podios. Ya en 2023, integrado a la Williams Driver Academy, finalizó cuarto en la clasificación general de la categoría con MP Motorsport tras adjudicarse dos carreras sprint. Luego de una breve participación en la Fórmula 2 a fines de 2023 y completar una temporada regular en 2024 con 22 presentaciones, el director de Williams, James Vowles, lo promovió a la máxima categoría en reemplazo de Logan Sargeant, acumulando previamente una experiencia de 36 carreras en la antesala de la Fórmula 1.

En su presente ciclo con Alpine, el piloto ha disputado 12 Grandes Premios en la temporada 2026, cosechando 19 unidades que lo posicionan en el casillero 12 del torneo, acumulando 24 puntos a lo largo de su paso por la máxima categoría y habiendo accedido en seis ocasiones al lote de los 10 mejores clasificados.

A finales de 2025, el joven de Pilar alcanzó un registro histórico al situarse en el tercer puesto entre los pilotos argentinos con mayor cantidad de vueltas dadas en la Fórmula 1, sólo superado por Carlos Reutemann con 6986 giros y Juan Manuel Fangio con 3022. La consolidación del bonaerense en la categoría también reaviva el entusiasmo y las gestiones en Argentina ante la posibilidad de concretar el retorno de un Gran Premio en el Autódromo de la Ciudad de Buenos Aires.