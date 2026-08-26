Franco Colapinto terminó 14° en el Gran Premio de Países Bajos de Fórmula 1, aunque su resultado estuvo condicionado por una dura sanción que recibió cuando peleaba dentro de los puestos de puntos. Tras la polémica, Alpine analizó la situación y finalmente decidió no apelar el castigo impuesto por los comisarios de la FIA.

El argentino había protagonizado una gran largada en Zandvoort y logró avanzar hasta el décimo puesto. Sin embargo, su carrera cambió después del accidente de Max Verstappen y la aparición de las banderas amarillas.

En ese contexto, Colapinto superó a Yuki Tsunoda y los comisarios consideraron que realizó la maniobra mientras se encontraba vigente el régimen de bandera amarilla. Como consecuencia, recibió un drive-through que lo obligó a pasar por boxes y lo hizo caer hasta el fondo del pelotón. Además, le quitaron tres puntos de su Superlicencia.

La decisión generó inmediatamente el enojo del piloto argentino, quien cuestionó la dureza del castigo una vez finalizada la carrera.

“Creo que es bastante injusto. Muy duro, extremadamente dura por las condiciones que habían”, expresó Colapinto sobre la penalización.

Alpine no apelará la sanción

Pese al malestar de Colapinto y a la controversia que generó la decisión de los comisarios, Alpine resolvió no presentar una apelación ante la FIA. De esta manera, el castigo recibido en Zandvoort quedará firme y no habrá una revisión posterior.

La postura de la escudería francesa llamó la atención porque meses atrás había tomado una decisión diferente ante una situación que involucró a sus pilotos.

En el Gran Premio de Mónaco, Alpine utilizó el Derecho de Revisión para cuestionar las penalizaciones que habían recibido Pierre Gasly y Colapinto por exceso de velocidad en el pit lane. En aquella oportunidad, el reclamo terminó siendo favorable para el equipo en el caso del francés.

Gasly había finalizado tercero, pero una sanción lo relegó al séptimo lugar. Tras la presentación de Alpine, la FIA revisó los registros, eliminó el castigo y le devolvió el tercer puesto.

Esta vez, la escudería decidió no seguir el mismo camino. La diferencia radica en que aquella discusión estaba vinculada con los registros de velocidad de los monoplazas, mientras que la penalización de Colapinto en Países Bajos se produjo por una maniobra realizada bajo bandera amarilla.

Así, el argentino conservará oficialmente el 14° puesto conseguido en Zandvoort y los tres puntos de penalización en su Superlicencia, pese a haber mostrado durante el comienzo de la carrera ritmo suficiente para meterse en la pelea por los puntos.