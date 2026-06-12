Alpine ganó la apelación y Gasly recuperó el podio que había perdido

Pierre Gasly finalmente consiguió su podio en el Gran Premio de Mónaco. Cinco días después de la carrera y antes del inicio de la actividad del Gran Premio de Barcelona-Cataluña, la Federación Internacional del Automóvil (FIA) decidió anular la sanción que había recibido el piloto de Alpine y confirmó su tercer puesto en la sexta fecha del campeonato de Fórmula 1.

El francés había cruzado la línea de llegada en la tercera posición, pero los comisarios deportivos le aplicaron dos penalizaciones de cinco segundos por una supuesta infracción en la velocidad de la calle de boxes. El recargo total de diez segundos lo hizo caer hasta el séptimo lugar en la clasificación final.

Ante esa situación, Alpine presentó un recurso de revisión al considerar que la sanción había sido aplicada sobre una medición incorrecta. La escudería francesa sostuvo que Gasly nunca había superado el límite permitido de 60 kilómetros por hora en el pit lane.

La clave del reclamo estuvo en una nueva evidencia aportada por Formula One Management (FOM), el organismo encargado del cronometraje oficial de la competencia. Los datos demostraron que la medición utilizada para calcular la velocidad del auto número 10 había sido inexacta debido a la distancia entre los sensores ubicados en la entrada y salida de la calle de boxes.

Según la información presentada, el registro había marcado velocidades de 60,1 y 60,4 kilómetros por hora, apenas por encima del límite establecido, pero el análisis posterior determinó que la medición había sobreestimado la velocidad real del monoplaza.

Con esa prueba, la FIA aceptó revisar la decisión y finalmente anuló las dos sanciones aplicadas al piloto francés. Alpine comunicó la resolución y destacó que el fallo “restituye al equipo su tercer puesto” conseguido en el circuito callejero de Mónaco.

El resultado representa el sexto podio de Gasly en la Fórmula 1 y uno de los momentos más importantes para Alpine en la temporada. Sin embargo, la decisión también generó debate dentro del campeonato, ya que otros pilotos como Lewis Hamilton, George Russell y Oscar Piastri habían recibido sanciones similares durante la misma carrera y cumplieron sus penalizaciones en pista, por lo que no pudieron acceder a una revisión posterior.

El fallo de la FIA podría marcar un precedente para futuras competencias. Ante sanciones por tiempo aplicadas durante una carrera, los equipos podrían optar por esperar el final del evento y presentar una revisión si consideran que existen pruebas que cuestionen la decisión de los comisarios.

Con la modificación oficial del resultado, Alpine suma un nuevo impulso antes del Gran Premio de Barcelona-Cataluña y Gasly recupera una celebración que había conseguido en pista, pero que recién pudo confirmar días después.