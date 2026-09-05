Alpine hizo historia en Monza: Gasly logró la pole y Colapinto largará 7°

Alpine se convirtió en el gran protagonista de la clasificación del Gran Premio de Italia de Fórmula 1. Pierre Gasly consiguió la pole position en Monza, mientras que su compañero de equipo, Franco Colapinto, terminó séptimo en la grilla de partida para la carrera del domingo.

Gasly cerró una clasificación sobresaliente con una vuelta de 1:21.786 en su segundo intento de Q3. El francés superó por apenas 60 milésimas a George Russell, de Mercedes, que registró 1:21.846. El tercer lugar quedó en manos de Oscar Piastri, de McLaren, con 1:21.966.

De esta manera, Alpine consiguió quedarse con el primer puesto de una clasificación que tuvo una definición ajustadísima y en la que los principales equipos quedaron separados por diferencias mínimas.

Colapinto, entre los diez mejores

Del otro lado del box de Alpine, Franco Colapinto también completó una clasificación destacada. El argentino registró 1:22.220 en Q3 y terminó octavo en tiempos, a 434 milésimas de la vuelta de su compañero.

Sin embargo, el piloto argentino avanzará una posición en la grilla debido a la penalización que pesa sobre Andrea Kimi Antonelli. El piloto de Mercedes había terminado séptimo en los tiempos de clasificación, pero deberá largar desde el fondo por el cambio de componentes de su unidad de potencia.

Así, Colapinto partirá desde la séptima posición, una ubicación que le permitirá afrontar la carrera desde una zona privilegiada de la grilla y con su Alpine como uno de los autos más competitivos del fin de semana.

El argentino, además, dejó una de las principales marcas de la clasificación: estableció el récord del primer sector con 26.779 segundos, registro que consiguió mantener durante toda la qualy.

Una clasificación sólida desde Q1

El rendimiento de Colapinto había quedado expuesto desde la primera tanda. En Q1 marcó 1:22.662 y terminó cuarto, mientras que Gasly fue el más rápido con 1:22.612. El argentino volvió a destacarse en el primer sector, donde estableció el mejor registro.

En Q2, Colapinto consiguió nuevamente avanzar entre los diez mejores. Su vuelta de 1:22.400 le permitió finalizar octavo y superar a pilotos de equipos como Ferrari y Red Bull. Gasly también avanzó, con el cuarto mejor tiempo de la tanda.

Ya en Q3, los dos Alpine quedaron entre los diez pilotos que lucharon por la pole. Mientras Gasly encontró una vuelta perfecta para quedarse con el primer lugar, Colapinto mejoró su registro y cerró en el octavo puesto.

El resultado representa un fuerte respaldo para Alpine después de un fin de semana en el que la escudería mostró una evolución en el rendimiento de sus monoplazas. En la tercera práctica libre, Gasly había terminado noveno y Colapinto décimo, ambos dentro del top 10.

La grilla para la carrera

Con Gasly en la pole y Colapinto séptimo, Alpine tendrá a sus dos autos en posiciones de privilegio para el Gran Premio de Italia. El francés partirá desde el primer lugar junto a Russell, mientras que Piastri completará la primera fila.

Colapinto, por su parte, tendrá por delante un escenario favorable para intentar sumar puntos importantes. Su posición de largada será además una oportunidad para aprovechar el buen rendimiento mostrado por Alpine en un circuito de alta velocidad como Monza.

La carrera comenzará a las 10 de la mañana (hora Argentina) este domingo 6 de septiembre.