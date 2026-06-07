El Gran Premio de Mónaco de Fórmula 1 dejó una enorme polémica reglamentaria que promete trasladarse a los escritorios de la Federación Internacional del Automóvil (FIA). La escudería francesa BWT Alpine confirmó de manera oficial que presentará una apelación formal mediante un Derecho de Revisión por las rigurosas penalizaciones aplicadas a sus pilotos, una situación que dejó al borde del escándalo el clasificador final y despojó a Pierre Gasly de un valioso podio.

Sensores en la mira y un podio que se esfumó

El conflicto se desató en la zona de boxes. Según las mediciones oficiales, Gasly excedió el límite de velocidad permitido de 60 km/h por apenas 1 km/h en la primera oportunidad, y por un irrisorio 0.4 km/h en la segunda. Estas ínfimas diferencias registradas por los sensores de la categoría le costaron una dura sanción de tiempo que lo hizo caer drásticamente desde la tercera posición de la carrera hasta el séptimo lugar definitivo, entregándole el último escalón del podio a Isaac Hadjar.

La controversia no terminó ahí, ya que el argentino Franco Colapinto (compañero de estructura en Alpine) también fue víctima del mismo estricto criterio de los comisarios deportivos, finalizando relegado en el puesto 15 del clasificador en las calles monegascas.

"Tras el resultado del Gran Premio de Mónaco de hoy, BWT Alpine Formula One Team puede confirmar que ha solicitado un Derecho de Revisión a la FIA tras las penalizaciones aplicadas por exceso de velocidad en el pit lane", expresaron de forma tajante a través de un comunicado de prensa emitido por el equipo.

La bronca de los pilotos y un festejo trunco

El desenlace de la competencia tuvo tintes dramáticos. Al cruzar la bandera a cuadros, Gasly festejó eufóricamente el tercer puesto durante toda la vuelta de honor, ya que desde los boxes de Alpine no le habían notificado de la sanción de tiempo. La realidad lo golpeó al bajarse del monoplaza.

"Sé que no he hecho nada malo y estoy 200% seguro de que bajé la velocidad antes de la línea. Cuando tienes tres o cuatro equipos que son atrapados por exceso de velocidad... Ojalá les llame la atención a los encargados de que necesitan revisar exactamente qué está pasando porque simplemente no es correcto", disparó el francés visiblemente molesto.

El piloto galo hizo hincapié en que las fallas del sistema de medición no solo afectaron a Alpine y a Colapinto, sino también a pesados de la parrilla como los británicos Lewis Hamilton y George Russell, de Mercedes. La carrera fue ganada por Kimi Antonelli, mientras que Gasly quedó finalmente a más de 30 segundos del líder, masticando la bronca de haber perdido nueve puntos vitales para el campeonato mundial.