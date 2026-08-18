El mercado de alquileres de San Juan sumó unas 200 viviendas disponibles durante el último año y alcanzó actualmente las 1.500 propiedades entre casas y departamentos. En 2025, la oferta rondaba las 1.300 unidades, por lo que el crecimiento fue del 15,4% interanual. Sin embargo, el aumento no se refleja de la misma manera en todos los tipos de viviendas y las casas de tres dormitorios continúan siendo las más difíciles de conseguir.

El dato fue explicado por Esteban Costela, presidente del Colegio de Corredores Inmobiliarios. Según detalló, de las 1.500 propiedades disponibles en 2026, unas 500 son casas y alrededor de 1.000 son departamentos.

“Actualmente encontramos aproximadamente 500 casas y 1000 departamentos disponibles para alquilar. La zona que concentra mayor demanda es el corredor Este-Oeste, integrado principalmente por Capital, Rivadavia y Santa Lucía. En cuarto lugar aparece Rawson, que registra una demanda creciente”, señaló Costela a DIARIO HUARPE.

Qué factores explican el crecimiento

El aumento de la oferta responde a una combinación de factores que se fueron dando durante el último año. Entre ellos aparece el crecimiento de la actividad minera y las expectativas por una mayor llegada de trabajadores a la provincia, aunque no es el único elemento que explica el movimiento del mercado.

También influyó el escenario generado por la actual legislación de alquileres, que permitió una mayor flexibilidad en las condiciones de los contratos y modificó la dinámica entre propietarios e inquilinos. A esto se suma una mejora económica que permitió que más personas pudieran afrontar un alquiler y la estabilización de la inflación mensual, que generó un contexto de mayor previsibilidad.

Dónde se concentra la demanda

La mayor búsqueda se mantiene en el corredor Este-Oeste, especialmente en Capital, Rivadavia y Santa Lucía. Rawson aparece detrás de esas zonas y registra un crecimiento del interés de los inquilinos.

Los departamentos de uno a tres dormitorios se encuentran entre las unidades más buscadas. Un departamento de un dormitorio puede encontrarse alrededor de los $350.000 mensuales, aunque las unidades nuevas, con cochera o amenities, pueden acercarse a los $800.000.

En los departamentos de dos dormitorios, los valores relevados se ubican aproximadamente entre $590.000 y $1.200.000, con varias alternativas en el rango de $700.000 a $900.000. En determinados casos deben sumarse expensas que pueden llegar a entre $70.000 y $150.000.

La vivienda que sigue siendo difícil de encontrar

Aunque el mercado incorporó unas 200 propiedades en un año, la mayor disponibilidad no alcanzó para resolver la escasez histórica de determinadas casas. Las viviendas de tres dormitorios, con patio, fondo y buena ubicación, continúan siendo las más buscadas y, al mismo tiempo, las que presentan menor disponibilidad.

“Siempre hemos tenido inconvenientes con las casas de tres dormitorios, con patio, bien ubicadas y con fondo. Existe una escasez histórica de este tipo de viviendas, y eso hace que sus precios sean un poco más elevados”, explicó Costela.

De esta manera, el crecimiento del 15,4% representa una mejora en la cantidad total de propiedades que pueden elegir los inquilinos, pero no implica que exista mayor oferta en todos los segmentos. La diferencia resulta especialmente visible entre los departamentos, que tienen una presencia mucho mayor en el mercado, y las casas amplias.

La minería puede volver a presionar la oferta

El crecimiento de la actividad minera aparece también como uno de los factores que podría modificar el equilibrio actual. Una llegada importante de trabajadores y sus familias aumentaría la demanda y podría reducir nuevamente la cantidad de viviendas disponibles.

“Si aumenta la demanda porque llega más gente a la provincia para trabajar y la oferta no alcanza a cubrirla, los precios pueden subir. Es un temor fundado”, sostuvo Costela.

El referente inmobiliario aclaró que ese escenario todavía no se observa, aunque advirtió que una llegada masiva pondría a prueba la capacidad del mercado. Las primeras consultas relacionadas con la minería incluyeron pedidos de viviendas para perfiles gerenciales, principalmente propiedades cercanas al centro, de tres dormitorios o más y con patios amplios.