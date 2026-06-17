El proyecto minero Altar, ubicado en Calingasta, se encamina hacia una nueva etapa de desarrollo. La empresa Aldebarán Resources anunció que prevé invertir 1.600 millones de dólares en su fase inicial y planea presentar su solicitud de adhesión al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) entre fines de 2026 y principios de 2027, según confirmó a DIARIO HUARPE el country manager del proyecto, Javier Robeto.

Altar es uno de los proyectos de cobre más prometedores de la provincia. Se distingue por su composición de cobre y oro, lo que lo diferencia de otros pórfidos cupríferos de la región. La Evaluación Económica Preliminar (PEA) publicada a fines de 2025 proyecta una vida útil de 48 años y un plan de producción que combinará minería a cielo abierto con extracción subterránea mediante block caving.

Una campaña de perforación "exitosa"

La empresa finalizó recientemente una intensa campaña de perforación que resultó clave para avanzar hacia el estudio de prefactibilidad. “Ha sido una campaña muy exitosa, hemos perforado cerca de 24.000 metros, todo en perforación de diamantina”, afirmó Robeto en diálogo con este medio. Los trabajos se realizaron con seis máquinas operando en simultáneo.

“Eran para cumplir algunos objetivos muy claros que necesitábamos tener listos para poder avanzar hacia prefactibilidad económica”, explicó el ejecutivo. “El tipo de trabajos y perforaciones que hay que hacer ya no es 100% exploratorio buscando cosas nuevas, sino consolidar lo que ya se conoce”.

Inversión y estrategia de crecimiento por etapas

El capital inicial necesario para poner en marcha el proyecto será de 1.600 millones de dólares.

Javier Robeto, vicepresidente y Country Manager del Proyecto Altar de la canadiense Aldebarán Resources. Foto: HUARPE

“La idea sería ver si nos podemos presentar antes de fines de este año del 2026 o principios del 2027”, adelantó Robeto. “Sería con un Capex, digamos, una inversión de capital inicial cercana a los 1.600 millones de dólares”.

La estrategia de la empresa contempla un desarrollo escalonado. “La mina a lo largo de las décadas de funcionamiento iría creciendo en etapas. Eso ya sería parte de lo que se llama el sustaining capital”, explicó el country manager, refiriéndose a las inversiones de mantenimiento y expansión que se realizan durante la vida útil del proyecto.

El RIGI: un proceso “más aceitado”

Robeto destacó que la prórroga del RIGI hasta julio de 2027 les permitirá presentar una solicitud con mayor información técnica. “No nos olvidemos que ya lleva dos años vigente este régimen. Este camino recorrido de aprendizaje de ambas partes está como mucho más aceitado el proceso”, afirmó.

El ejecutivo detalló el tiempo estimado para la preparación de la documentación. “Como preparación interna a los privados, es un proceso que generalmente dura unos tres meses en reunir toda la información”. La empresa trabaja actualmente con consultores para avanzar en los estudios de ingeniería y ambientales necesarios.

Características técnicas del proyecto

Altar es un proyecto de cobre y oro que se desarrollará en dos fases. “Sería una explotación minera de tipo híbrida que hay una parte de cielo abierto, pero también luego transiciona a block caving o una minería subterránea”, explicó Robeto.

La mina Altar avanza para ingresar al RIGI

El yacimiento cuenta con recursos de 9 millones de toneladas de cobre, 5,1 millones de onzas de plata y 93,8 millones de onzas de oro. Su ubicación, a 10 kilómetros de la frontera con Chile, lo posiciona como un activo estratégico en el corredor cuprífero de la cordillera.

El estudio de prefactibilidad (PFS) se completaría entre el segundo y tercer trimestre de 2027, según cronogramas previos. La empresa también avanza en estudios ambientales e hídricos, perforando pozos de agua para completar el balance hídrico del proyecto, una variable clave para la planificación de la futura operación.

Con estos avances, Altar se consolida como el quinto gran proyecto de cobre de San Juan, junto a Vicuña, Los Azules, El Pachón y MARA, y se prepara para dar el salto definitivo hacia su desarrollo.