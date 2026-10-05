Altar detectó cobre de forma continua durante casi 2 kilómetros en San Juan

La minera canadiense Aldebaran Resources informó nuevos resultados de perforación en el proyecto Altar, ubicado en Calingasta. El dato más destacado de la campaña 2025-2026 fue el pozo ALD-26-260, que interceptó 1.728,9 metros de mineralización continua con una ley promedio de 0,45% de cobre equivalente (CuEq), uno de los intervalos más extensos reportados hasta el momento en el yacimiento.

Según informó la compañía, dentro de ese tramo se identificó un intervalo de 756 metros con una ley promedio de 0,68% de cobre equivalente, mientras que sectores más acotados alcanzaron valores de hasta 0,84% CuEq.

“Un intervalo mineralizado que supera los 1,7 kilómetros en un solo pozo de perforación subraya la inmensa escala del sistema Altar”, señaló John Black, presidente ejecutivo de Aldebaran, en el comunicado difundido este lunes.

Por su parte, el director geológico de la empresa, Kevin B. Heather, afirmó que los resultados obtenidos durante la campaña “superaron las expectativas” de la compañía y servirán para mejorar los modelos geológicos y geotécnicos del proyecto.

Actualización de recursos

La empresa informó que trabaja en una nueva estimación de recursos minerales que incorporará más de 40.000 metros de perforación realizados en el depósito principal desde la última actualización de 2024.

Además, sumará aproximadamente 30.000 metros perforados en el objetivo cercano denominado Radio Porphyry, una zona que hasta ahora nunca había sido incluida en una estimación formal de recursos.

Para Aldebaran, la incorporación de esa información permitirá mostrar con mayor precisión la dimensión del proyecto y su potencial de crecimiento.

Los próximos pasos

La actualización de recursos será uno de los hitos previos al estudio de prefactibilidad que la compañía prevé completar durante 2027.

Ese trabajo buscará profundizar las evaluaciones técnicas y económicas del proyecto, considerado uno de los principales desarrollos de cobre en etapa de exploración avanzada de San Juan.

Altar forma parte del corredor cuprífero andino y se encuentra en una región donde también se desarrollan otros grandes proyectos de cobre. La compañía posee el 80% del proyecto y durante los últimos años concentró sus trabajos en ampliar el conocimiento geológico del yacimiento y avanzar hacia etapas de mayor definición técnica.