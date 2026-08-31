El aluminio y el plomo fueron dos de los metales industriales con mayor crecimiento en las exportaciones argentinas durante el primer semestre de 2026, con aumentos del 92,1% y el 191,2% respectivamente, según el informe de complejos exportadores del Indec.

El complejo aluminio alcanzó los USD 829 millones en ventas externas. Los principales productos exportados fueron aluminio sin alear, aleaciones de aluminio y alambre de aluminio sin alear. Tres países concentraron el 86,2% de las ventas, con un índice de Herfindahl-Hirschman (IHH) de 0,29, lo que refleja un alto grado de concentración de mercados.

El complejo plomo, aunque mucho menor en términos absolutos (USD 40 millones), fue el que mostró la mayor expansión porcentual entre todos los complejos medidos por el Indec. Las manufacturas de plomo constituyeron los principales productos despachados. El IHH fue de 0,41, y un solo país (Mercosur, con USD 25 millones) concentró el 61,8% de los envíos.

Ambos metales comparten características comunes: son insumos clave para la industria manufacturera, la automotriz y la transición energética. El aluminio es fundamental para la construcción, la aeronáutica y los bienes de consumo. El plomo, por su parte, es esencial en la fabricación de baterías y sistemas de almacenamiento de energía, además de ser uno de los metales con mayor reciclabilidad del mundo.

Argentina cuenta con una tradición en la producción de aluminio, principalmente a partir de la industria de la región patagónica, que aprovecha los recursos energéticos de la zona. En el caso del plomo, la producción es menor y se distribuye en distintos proyectos mineros del país, aunque el crecimiento de las exportaciones indica un renovado interés por este metal.

El sector minero-metalífero en su conjunto, sumando aluminio, plomo, oro, plata y otros minerales, creció de manera significativa en el primer semestre y ya representa un porcentaje relevante del total de exportaciones de bienes, consolidándose como uno de los motores de la economía exportadora argentina.

El crecimiento de los metales industriales refleja una tendencia global: la demanda de minerales para la transición energética y la industria manufacturera sigue en aumento. Sin embargo, la fuerte concentración de mercados plantea interrogantes sobre la dependencia comercial y la capacidad de la Argentina de agregar valor a sus recursos minerales.

El desafío para el sector será transformar el crecimiento exportador en desarrollo productivo local, con generación de empleo, inversión en infraestructura y una distribución más equitativa de los beneficios en las provincias productoras.