La Secretaría de Estado de Ambiente y Desarrollo Sustentable de San Juan ha formalizado el llamado a una Audiencia Pública para el próximo martes 14 de julio de 2026. El encuentro tiene como objetivo principal analizar la Declaración de Impacto Ambiental del proyecto denominado "Estación de Servicio de Gas GLPA", el cual será impulsado por la empresa OPEM S.R.L. en el departamento de Rawson.

Detalles del encuentro en Rawson

La cita tendrá lugar a partir de las 10:00 horas en las instalaciones de la Estación de Servicio Ratta YPF, situada en calle República del Líbano N.º 1678 (Oeste), en la localidad de Villa Krause. Este procedimiento administrativo se encuentra bajo el registro del expediente N.º 1300-1929-2025 y responde a las exigencias de la legislación ambiental vigente en la provincia.

La empresa proponente, OPEM S.R.L., con domicilio legal en calle Jujuy N.º 599 (Sur) de la Capital sanjuanina, busca con este paso obtener la certificación necesaria para avanzar con la instalación de una infraestructura clave para el expendio de Gas Licuado de Petróleo Automotor (GLPA). El orden del día previsto para la jornada incluye, en primer término, la presentación técnica del proyecto por parte de los profesionales de la firma. Posteriormente, se abrirá un espacio para que los participantes debidamente acreditados puedan expresar sus observaciones o sugerencias, tanto de forma oral como escrita.

Para aquellos interesados en profundizar en los detalles técnicos antes de la audiencia, la documentación relacionada está disponible para consulta en el Departamento Administrativo de la Secretaría de Ambiente. Los ciudadanos pueden acercarse al tercer piso del Edificio Centro Cívico (Sector II) de lunes a viernes, en el horario de 08:00 a 12:30 horas.

Innovación tecnológica y sustentabilidad

El proyecto que se instalará en Rawson no se limita únicamente al expendio de combustible, sino que aspira a convertirse en un referente de servicios integrales en el corazón del departamento. Según los lineamientos de la propuesta, la estación contará con un espacio gastronómico y un modelo de atención al cliente de vanguardia.

El sistema de SIFER GAS ya opera estaciones en provincias como Chaco, Formosa y Corrientes.

Uno de los puntos más destacados, y que seguramente será eje de análisis en la audiencia, es la incorporación de tecnología para reducir la huella ecológica. El diseño contempla la instalación de paneles solares para el autoconsumo eléctrico, promoviendo el uso de energías renovables. Asimismo, se implementarán sistemas de telemetría en surtidores y tanques, una herramienta digital que permite optimizar la gestión de los recursos y mejorar la seguridad operativa del predio.

El auge del GLPA en la región

La iniciativa de OPEM S.R.L. se enmarca en una tendencia creciente dentro del sector expendedor en Argentina, que busca diversificar la oferta de combustibles mediante el sistema de franquicias de Estaciones de Servicio de GLPA. Esta alternativa viene ganando terreno debido a su eficiencia y menor impacto ambiental en comparación con combustibles tradicionales.

Actualmente, el sistema de SIFER GAS ya opera estaciones propias en provincias como Chaco, Formosa y Corrientes. La nueva estación en Rawson representará un punto estratégico para fortalecer esta red, facilitando el acceso de los usuarios a este recurso y consolidando la transición hacia una movilidad más sustentable en la región cuyana.