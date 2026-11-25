La presentación del informe sobre la línea de base de la Reserva Natural Valle Fértil, realizada ante la comunidad el pasado 30 de octubre en el departamento del Este sanjuanino, generó fuertes reclamos por parte de los pobladores locales. Vecinos, productores y referentes sociales cuestionaron la falta de instancias de participación adecuadas durante la elaboración de este diagnóstico ambiental, y en ese contexto, el viernes pasado se reunieron en asamblea para elaborar un documento crítico sobre el trabajo realizado. Ante este escenario, Gabriel Cañada, director de Cambio Climático de la Secretaría de Ambiente de San Juan, confirmó en diálogo con DIARIO HUARPE que el informe final todavía no está aprobado. Además, señaló que esperarán el documento formal que presentarán los vecinos para incorporarlo al proceso de evaluación que deben realizar junto con el Consejo Federal de Inversiones (CFI).

La responsabilidad ejecutiva y el rol de control estatal

Durante la entrevista, el funcionario provincial aclaró los roles institucionales en el desarrollo del estudio. Cañada remarcó que la Universidad Nacional de San Juan (UNSJ) es la única responsable de ejecutar el trabajo técnico y las consultas en el territorio. En tanto, la Secretaría de Ambiente y el CFI actúan como entes de control que observan y aprueban o rechazan las entregas. "La que realiza el trabajo y todas las consultas a la comunidad es la Universidad", aclaró Cañada, señalando que desde la Secretaría solo se prestó apoyo logístico a los investigadores que lo solicitaron.

El funcionario explicó que la Secretaría y el CFI hasta el momento han evaluado únicamente informes parciales y advirtió que no aprobarán el informe final si la universidad no cumple estrictamente con los requisitos establecidos.

"Nosotros en los términos de referencia establecimos todo lo que la gente está reclamando, que, en definitiva, es un mayor proceso participativo. La base de los términos de referencia que armamos fue sobre procesos participativos y consulta informada", detalló Cañada.

Asimismo, advirtió: "Si no están las condiciones establecidas en los términos de referencia, no les vamos a aprobar el informe final y ellos tendrán que ver cómo lo complementan". Además, confirmó que "si llega a haber una presentación por parte de la comunidad, la vamos a tomar como parte para la evaluación de esa línea de base".

Insumo exclusivo para la posterior elaboración del Plan de Manejo

Por otra parte, Cañada detalló que este documento inicial terminado servirá como fundamento exclusivo para diseñar posteriormente el Plan de Manejo de la Reserva Natural, el cual requerirá nuevas y específicas instancias de discusión y debate con los habitantes de la zona.

"Esto que se está haciendo desde hace casi un año es solo línea de base. El plan de manejo es un tema totalmente aparte que vendrá después", enfatizó el entrevistado.

En ese sentido, explicó que, una vez consolidados los datos científicos del diagnóstico situacional, se iniciará el plan de manejo, "que va a tener sus propios procesos participativos con la comunidad y es un trabajo totalmente aparte".

Avanzan las acciones de la asamblea comunitaria

En forma paralela, tal como lo adelanttó DIARIO HUARPPE, los vecinos de Valle Fértil mantuvieron una asamblea comunitaria el pasado viernes 20 de noviembre en la cooperativa de cerámica local. La reunión contó con un heterogéneo grupo de autoconvocados integrado por artesanos, ingenieros, técnicos ambientales, operadores turísticos, pequeños productores agrícolas y ganaderos, vecinos de distintas localidades y representantes de los pueblos originarios. Según informaron a este medio tras culminar el encuentro, en la asamblea se logró avanzar sustancialmente en el contenido del escrito que se elevará a las autoridades. Contaron que durante la jornada se definieron todos los puntos, observaciones y críticas técnicas al trabajo realizado sobre la línea de base. Los pobladores anunciaron que se volverán a juntar esta semana para terminar de darle forma definitiva al texto, con la meta de concretar la presentación formal ante la Secretaría de Ambiente, la UNSJ, el CFI y el municipio de Valle Fértil, porque como comunidad buscan garantizar un verdadero proceso participativo en defensa del área protegida donde habitan.