Tras la presentación del trabajo elaborado por la Secretaría de Ambiente del Gobierno de San Juan y la Universidad Nacional de San Juan (UNSJ) sobre la línea de base y el plan de manejo de la Reserva Natural Valle Fértil, la comunidad del departamento se declaró en estado de alerta y rechazo. A pesar de que los protocolos metodológicos contemplaban instancias participativas obligatorias, vecinos y organizaciones locales denuncian que nunca fueron escuchados ni convocados durante el desarrollo de la investigación.

Por este motivo, la comunidad convocó a una Asamblea Abierta para este viernes 20 de noviembre a las 18:00 horas en el local de la cooperativa de cerámica, situado en calle Tucumán 1148 sur (frente a la veterinaria El Bagual). El objetivo primordial del encuentro es elaborar colectivamente un documento formal que exprese el desacuerdo técnico y social con el informe oficial y exigir un proceso genuino de participación ciudadana.

Un protocolo incumplido y falencias en el territorio

La indignación de los pobladores se sustenta en el incumplimiento sistemático de las instancias de consulta durante los siete meses de ejecución del proyecto. Florencia Ajjar, artesana, vecina de La Majadita e integrante de la Asamblea Agua Pura Valle Fértil, detalló el malestar existente sobre el proceder estatal y universitario: "Vinieron a fines de diciembre del año pasado... presentaron el proyecto que iban a desarrollar para establecer la línea de base y quedaron comprometidos, sobre todo. con la parte participativa". Sin embargo, Ajjar remarcó que las promesas no se cumplieron: "Hicieron un grupo de WhatsApp para mantenernos informado de los avances y de los futuros encuentros, pero todo fue rarísimo, porque sabemos que vinieron tres veces al departamento y nunca nos convocaron. Venían, hacían su trabajo técnico y se volvían... de la parte participativa, nada".

Ajjar señaló que el protocolo de metodología participativa del proyecto consta con pautas específicas que se ignoraron. "Yo vivo en La Majada y en nuestra localidad nadie tiene idea de lo que es una línea de base. A la comunidad no se la informó y tampoco se la escuchó. Es decir, ninguno de los puntos del protocolo metodológico se respetó", enfatizó Ajjar, agregando que la presentación que hicieron semanas atrás en el departamento incluyó proyecciones incomprensibles y "mucho tecnicismo".

Sin aval comunitario y con actas de disconformidad

El rechazo al informe final no es aislado. Durante la exposición oficial, referentes de distintas instituciones del Valle manifestaron no haber sido convocados. Tanto Pablo Vitale, representante del INTA, como Emilio Verón, referente de los pueblos originarios de Valle Fértil, expusieron en el encuentro que contaban con valiosos documentos para aportar y que jamás fueron invitados a participar. Lo mismo expresaron vecinos de Usno, de Astica, de Chucuma, de Las Tumanas, de las sierras de Chávez y de San Agustín,

Según Ajjar, la postura firme de los vecinos interrumpió la proyección técnica y obligó a los profesionales de la UNSJ y Ambiente a reconocer las falencias del trabajo, admitiendo que el plazo de siete meses que les habían impuesto resultó insuficiente. "Nos encargamos de que quedara escrito que nosotros no validábamos el trabajo hecho", remarcó. Finalmente, en el acta oficial se asentó el compromiso estatal de retomar la labor participativa y hasta el momento el WhatsApp creado para tal fin, está mudo .

Redacción colectiva por los bienes comunes

La asamblea de este viernes buscará unificar la postura de los distintos puestos y localidades de la reserva para redactar el documento final de desacuerdo.

"Después de la línea de base que vinieron a presentar, creemos que es urgente reunirnos para realizar un documento que exprese nuestro desacuerdo. La línea de base y el plan de manejo tienen que hacerse con participación ciudadana y con la seriedad que este trabajo merece", expresaron desde la Asamblea Agua Pura Valle Fértil, convocando a sumarse en defensa de la vida y los bienes comunes del Este sanjuanino.