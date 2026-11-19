La Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable, a través del trabajo coordinado de la Subsecretaría de Residuos, implementará un operativo integral de gestión de residuos durante el desarrollo de la Fiesta Nacional del Sol 2026. La iniciativa institucional tiene como meta central garantizar la recolección adecuada, el mantenimiento del orden ambiental y el tratamiento óptimo de la totalidad de los desechos que se generen a lo largo de las distintas jornadas del evento popular. Este dispositivo de gestión abarca de forma completa las diferentes instancias de la celebración, organizándose formalmente en tres etapas consecutivas de ejecución: una fase previa, una fase durante la fiesta y una fase posterior a la finalización de las actividades. Asimismo, se estableció de manera oficial que la totalidad de los trabajos realizados y los residuos recolectados en el predio tendrán como destino final de tratamiento las instalaciones del Parque de Tecnologías Ambientales.

Tareas previas, acondicionamiento y equipamiento para la separación

Las acciones correspondientes a la primera fase operativa ya comenzaron a ejecutarse en el predio ferial bajo la responsabilidad directa de la Subsecretaría de Residuos. En este marco inicial, los equipos técnicos se encuentran trabajando activamente en el retiro metódico de los residuos originados durante los ensayos artísticos, como así también de aquellos materiales derivados del armado e instalación de los diversos stands institucionales y comerciales.

De cara a las jornadas centrales de la festividad, la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable dispondrá en el predio de un equipamiento compuesto por 150 contenedores de 100 litros de capacidad cada uno. Dichos recipientes se encontrarán debidamente identificados para permitir la diferenciación precisa de los materiales descartados entre residuos reciclables y no reciclables. A este parque de contenedores provisto por el área ambiental estatal se sumarán otros 200 recipientes aportados por la producción general del evento, consolidando una amplia infraestructura de recepción en todo el recinto.

La estrategia de separación en origen contará además con el acompañamiento directo en territorio de 30 promotores ambientales. La función de este equipo especializado consistirá en recorrer activamente los diversos sectores y pasillos del predio con el objetivo de orientar e informar personalmente a los visitantes y asistentes sobre la correcta disposición y clasificación de sus residuos.

Circuito para aceites gastronómicos, logística de recolección y traslado final

En lo que respecta al sector gastronómico, el plan contempla la implementación de un circuito de recolección diferenciado para el tratamiento del aceite vegetal usado generado en los puestos de venta de comida. La recolección y el retiro seguro de este material particular estarán a cargo de una empresa contratada especialmente para cumplir con dicha tarea ambiental y sanitaria.

Por otra parte, para la logística de recolección general dentro y fuera del predio, la Subsecretaría de Residuos aportará tres camiones compactadores propios de su flota de vehículos. De manera coordinada, y a fin de reforzar la frecuencia de servicio durante los momentos de mayor concentración de público, el Ministerio de Infraestructura sumará dos unidades compactadoras adicionales para optimizar las tareas. De esta manera, el dispositivo integral abarcará minuciosamente las distintas instancias de la Fiesta Nacional del Sol 2026, desde los preparativos iniciales hasta el desarme y limpieza final, con el objetivo de garantizar la recolección eficiente y la correcta gestión ambiental de la totalidad de los residuos generados.